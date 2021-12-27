أبوظبي توثق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين

قالت صحيفة ”الاتحاد“ الإماراتية اليوم الإثنين، إن محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين، شهدت توثيق أول عقد زواج مدني بين زوجين من الجنسية الكندية.

وبحسب الصحيفة ”جاء توثيق عقد الزواج المدني، وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى تحقيق ريادة الإمارة في تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية“.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة العربية، في ظل الإجراءات المستحدثة وفق قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين.

وذكر أن ”مواد قانون الأحوال الشخصية المدنية، تمت صياغتها طبقا لأفضل الممارسات الدولية، والتي تكفل حق الأجنبي في الخضوع لمبادئ مدنية متعارف عليها دوليا وقريبة له من حيث الثقافة والعادات واللغة“.

وقد احتفت دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم الإثنين بمراسم تسجيل أول زواج مدني في المنطقة العربية، وقد عبر الزوجان عن جزيل الشكر والامتنان لتوفير خدمة عقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي، مع تقديرهما للجهود المبذولة سواء في عملية التنظيم وسهولة تقديم الطلب، وسرعة إتمام الإجراءات القضائية لعملية التوثيق خلال فترة وجيزة، وفقا للصحيفة.

يشار إلى أن خدمة تسجيل الزواج المدني، متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة القضاء، للمقيمين والسياح الزائرين على حد سواء.

ويتم عقد وتسجيل الزواج عن بُعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه سيتاح لغير المسلمين الزواج والطلاق والحضانة المشتركة للأطفال بموجب قانون مدني في إمارة أبوظبي.

ويغطي القانون الزواج المدني والطلاق وما تستحقه الزوجة من حقوق مالية والحضانة المشتركة للأبناء وإثبات الأبوة والمواريث.

ووصفت الوكالة القانون الذي ينظم الأحوال المدنية لغير المسلمين، بأنه الأول من نوعه في العالم، وقالت إنه يهدف ”إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية“.