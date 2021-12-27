سوق عتيق في إكسبو دبي يعرض رحلة عبر الزمن للحياة الأفغانية

يقدم جناح أفغانستان في منطقة الفرص بمعرض إكسبو 2020 دبي، مشهداً لأسواق البلدات العتيقة للبلاد، حيث صُمم الجناح من أكشاك تحاكي البازار، وتستعرض التراث الشعبي الأفغاني الذي يعود لحقب زمنية متفاوتة.

ويضم الجناح قاعة لعرض الأعمال الفنية التقليدية وقصص من أفغانستان، وذلك في محاضرات وحلقات نقاش.

وتعرض جدرانه صوراً لشخصيات ووجوه أفغانية ملهمة.

جناح الشعب

بسبب الوضع الراهن في أفغانستان، تم افتتاح الجناح ضمن مبادرة شعبية لمجتمع الأعمال الأفغاني بإدارة تاجر التحف المقيم في النمسا محمد رحيمي، تحت شعار ”رحلة عبر الثقافات القديمة والنجاحات الحديثة“.

ويهدف منظمو الجناح إلى مشاركة المجتمع العالمي في التعرف على ثقافة وتاريخ أفغانستان الممتد لأكثر من 1000 عام، ولإبراز كيف يحول الشباب الأفغاني اليوم الفرص الصغيرة إلى أفكار كبيرة لصالح الجميع من خلال الصناعات الجديدة الناشئة، ودور هذه الصناعات في توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة الأفغان وتحقيق الامتيازات الاجتماعية، التي تتضمن التعليم.

وأحضر رحيمي – وهو مالك أحد أكبر المتاحف الأفغانية خارج أفغانستان – إلى معرض إكسبو، 300 قطعة نادرة، تعود إلى الفترات من ”القرن الثاني عشر حتى القرن العشرين“.

إرث ثقافي عميق

تحتوي الأكشاك المستوحاة من البازارات الأفغانية القديمة في الجناح على مقتنيات متنوعة، من المجوهرات العتيقة والقطع الأثرية والمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى منتجات الصناعات الأفغانية الجديدة.

وتتضمن عرضاً ملونا للأزياء الشعبية من جميع المناطق في أفغانستان مع الوشاح التقليدي، وأقمشة من الحرير، ونوعا من الصوف يسمى الكشمير، وسجادا منسوجا يدويًا بأنماط مختلفة.

كما تعرض أحجاراً كريمةً من أنواع عدة من اللازورد واليشم و المرجان، ومجوهرات الزفاف الأفغاني، بما في ذلك قلادة ضخمة من الذهب والفضة تعود للقرن الخامس عشر، وتاج زفاف مطلي باللونين الأخضر والأزرق، بالإضافة إلى آلة موسيقية خشبية شعبية تشبه العود وتسمى“ره وا فو“، وخناجر وسيوف برونزية، وخزف.

ويعرض أحد الأكشاك أدوات مطبخ أثرية من بينها أداة طحن الحبوب ”الهاون والمدقة“ ويبلغ عمرها 900 عام، وإناء نحاسي، وإبريق ماء مزخرف بأحجار كريمة زرقاء.

وفي كشك الأكلات الشعبية، تٌعرض مجموعة من البهارات والمكسرات من أفغانستان، مثل الزعفران، والفواكه المجففة، والفستق واللوز وغيرها.