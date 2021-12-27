نظريات مؤامرة جديدة يثبت العلم خطأها

نظريات المؤامرة ليست وليدة العصر الحديث، فهي موجودة منذ زمن بعيد، حيث يميل بعضها إلى البقاء والتطور أكثر من البعض الآخر.

ولكن في السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، ظهرت أنواع جديدة من هذه النظريات ولكن أثبت العلم عدم صحتها.

اللقاحات والأجسام الممغنطة

انتشرت هذه النظرية منذ بداية وباء كورونا ومع بدء تطوير لقاحات لمكافحة الفيروس التاجي، وتحدثت عن أن أحد الآثار الجانبية للقاحات كوفيد – 19 يجعل أجسام الأشخاص الملقحين ممغنطة.

ووفقاً لمجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، نشرت هذه المعلومات الخاطئة جزئيًا من خلال مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام الأشخاص الذين قالوا إنهم تم تطعيمهم بإلصاق أجسام معدنية، مثل العملات ومغناطيس الثلاجة، على أذرعهم، زاعمين أن اللقاح تسبب في هذا التأثير.

وتزعم النظرية أنه تمت إضافة المغناطيسات إلى اللقاحات من أجل جعل مكوناتها تتحرك في جميع أنحاء الجسم.

وقالت المجلة الأمريكية إن العلم كذّب هذه النظرية على نطاق واسع، لأسباب ليس أقلها أن اللقاحات لا تحتوي من الأساس على معادن أو أي مكونات من شأنها أن تنتج مجالًا مغناطيسيًا، وهذا ما أكدته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي. دي. سي).

شبكات ”5G“

تزعم هذه النظرية أن إشارات الهاتف المحمول ”5G“ التي ترسلها أبراج التقوية الجديدة الخاصة بالشبكة هي سبب جائحة كورونا.

وتدعي النظرية أن الأبراج يمكن أن تسبب الإصابة بالفيروس التاجي عن طريق إضعاف جهاز المناعة أو بطريقة ما نشر فيروس “ SARS-CoV-2″ عبر موجات الراديو.

ونقلت مجلة ”نيوزويك“ عن منظمة ”Full Fact“ الخيرية والمعنية بتقصي الحقائق قولها: ”لم يتم دعم أي من الادعاءات بالأدلة، وعلى أي حال، فإن جائحة فيروس كورونا تؤثر على البلدان التي ليس لديها حتى بنية تحتية للجيل الخامس“.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت المجلة إن موجات الراديو الخاصة بشبكة ”5G“ تقع على الطرف المنخفض من الطيف الكهرومغناطيسي، وهي أقل قوة من الضوء أو أشعة الشمس، مشيرة إلي أنها ليست قوية بما يكفي لتدمير الخلايا.

مزارع الرياح

ذكرت مجلة ”نيوزويك“ أن هذه ليست نظرية مؤامرة بحد ذاتها، بل ادعاء روج له جزئيًا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عندما زعم أن طواحين الهواء تتسبب في الإصابة بمرض السرطان.

ووفقاً للمجلة الأمريكية، جاء ذلك خلال حديث سابق لترامب في العام 2019 قال فيه: ”إذا كان لديك طاحونة هوائية في أي مكان بالقرب من منزلك، تهانينا، فقد انخفضت قيمة منزلك بنسبة 75%.. يقولون إن الضوضاء تسبب السرطان“.

وكانت ”جمعية السرطان الأمريكية“ قد صرحت لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية في العام نفسه، أنها لم تكن على علم بأي دليل موثوق يربط الضوضاء الصادرة عن طواحين الهواء بالسرطان“.

وذكرت المجلة أن الآثار الصحية السيئة التي تسببها مزارع الرياح كانت موضوعًا جدلياً منذ القدم، حيث يُزعم أن المصطلح غير الرسمي ”متلازمة توربينات الرياح“ يشير إلى أعراض مثل قلة النوم والتعب العقلي لأولئك الذين يعيشون على بعد أقل من كيلومترين من توربينات الرياح، مشيرة إلى أن المتلازمة غير معترف بها كحالة فعلية من قبل المعاهد الوطنية للصحة.

ونقلا عن تقرير بمجلة ”الطب المهني والبيئي“ الأمريكية في عام 2014، أشارت ”نيوزويك“ إلى أن الدراسات الوبائية أظهرت ”ارتباطات بين العيش بالقرب من توربينات الرياح والإزعاج“، لكنه أضاف أنه بناءً على مراجعة نقدية لتقارير أخرى ”لا يوجد ارتباط واضح أو ثابت بين الضوضاء الصادرة عن توربينات الرياح وأي مرض تم الإبلاغ عنه أو أي مؤشر آخر يضر بصحة الإنسان“.

المريخ

أغرب النظريات على الإطلاق طرحت منذ فترة في فيديو عبر تطبيق ”TikTok“ حصل على مئات الآلاف من المشاهدات والإعجابات.

وتزعم هذه النظرية أن اللون الأحمر الذي يزين كوكب المريخ سببه غبار ناجم عن انفجارات نووية وأن هناك دليلًا على وجود مياه متدفقة على الكوكب استنزفها البشر.

وكانت مجلة ”نيوزويك“ قد ذكرت في وقت سابق، أن هذه النظرية لا تصمد جزئيًا بسبب الجداول الزمنية المعنية، حيث تعود حفريات البشر الأوائل في أفريقيا منذ ما بين 6 ملايين و2 مليون سنة، وفقًا لمتحف ”سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي“ في واشنطن، لكن الماضي المائي للكوكب الأحمر كان منذ مليارات السنين.

وأضافت المجلة أن اللون الأحمر للمريخ يرجع إلي أن سطحه مغطى بأكسيد الحديد، المعروف أيضًا باسم الصدأ، وليس الغبار النووي كما تزعم النظرية.

واستشهدت ”نيوزويك“ بتقرير من مجلة ”Nature“ نشر في العام 2004، اقترح أن سبب صدأ المريخ هو أن درجات الحرارة لم تكن ساخنة بدرجة كافية لإذابة أكسيد الحديد والسماح له بالغرق في قلب الكوكب، على عكس الأرض.