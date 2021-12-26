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لهذا السبب.. السفير الياباني في السعودية يلجأ إلى القرآن الكريم
تاريخ النشر: 26 ديسمبر 2021 12:57 GMT
تاريخ التحديث: 26 ديسمبر 2021 13:20 GMT

لهذا السبب.. السفير الياباني في السعودية يلجأ إلى القرآن الكريم

كشف السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، اليوم الأحد، أنه لجأ للقرآن الكريم لتقوية اللغة العربية التي يتقنها بشكل ملفت، على الرغم من كونه لا يعتنق الديانة

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المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشف السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، اليوم الأحد، أنه لجأ للقرآن الكريم لتقوية اللغة العربية التي يتقنها بشكل ملفت، على الرغم من كونه لا يعتنق الديانة الإسلامية.

وقال السفير الذي يحظى بشعبية في المملكة بسبب إتقانه اللغة العربية بطلاقة، وتغريده الدائم بها عبر حسابه على تويتر، إنه بدأ بالاستماع لسورة الفاتحة، أولى سور القرآن الكريم؛ ”بهدف تقوية وتطوير لغتي العربية“.

ووجدت تجربة السفير ”أبو كوجي“ كما يلقبه كثير من السعوديين نسبة لنجله الأكبر، تفاعلا ودعما من متابعيه الكثر في المملكة، وتساءل البعض منهم عما إذا كان قد اعتنق الديانة الإسلامية.

لكن السفير المسن نفى أن يكون مسلما، بينما راح يتلقى نصائح من متابعيه عن أفضل قراء القرآن الكريم الذين يمكن أن يستفيد من نطقهم للحروف والكلمات بشكل واضح.

ويعتمد الدبلوماسي الياباني على ”تويتر“ بشكل كبير في التواصل مع السعوديين بوصفه يستقطب الملايين منهم، ويشاركهم صور ومقاطع فيديو لنشاطاته المتواصلة في المملكة.

ويلبي السفير دعوات لتناول الطعام والتعرف على أشهر أكلات السعوديين، كما يشارك مواطني المملكة رقصاتهم التراثية المعروفة، وبينها العرضة السعودية، الأشهر بين تلك الرقصات.

ودرس السفير إيواي اللغة العربية قبل نحو 3 عقود في مصر التي أقام فيها لذلك الغرض، ليتقنها بشكل ممتاز.

وتم تعيينه سفيرا في السعودية، مطلع العام الجاري، وسبق له أن عمل نائبا للسفير في الرياض قبل 10 سنوات، كما كان سفيرا لبلاده في العراق، وعُرف بتواصله مع السكان بلغتهم، ولهجاتهم المحلية؛ ما أكسبه شعبية كبيرة.

وشارك السفير الياباني، الأسبوع الماضي، في ندوة ثقافية نظمها نادي المنطقة الشرقية الأدبي في السعودية، بمناسبة يوم اللغة العربية، حيث تحدث عن تجربته في تعلم اللغة العربية، وكان السفير الوحيد غير المسلم في تلك الندوة، التي شارك فيها أيضا سفراء: البوسنة والهرسك، طاجيكستان، كازاخستان، بالإضافة إلى قنصل أوزبكستان.

ويتقن كثير من الدبلوماسيين الأجانب في السعودية، اللغة العربية، لكن السفير الياباني يعد الأكثر شهرةً بينهم عند السعوديين.

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