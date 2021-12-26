تعاطف واسع مع حفيد شاب للملك سلمان أجرى عملية جراحية ناجحة

حصد حفيد شاب للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعاطفًا واسعًا من قبل مواطنيه، وبينهم نُخب وشخصيات معروفة، بعدما أجرى عملية ناجحة بعد وقت قصير من وفاة والدته.

وقال مقربون من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن نائب أمير المنطقة الشرقية، أجرى عملية جراحية ناجحة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ووجدت تلك الأنباء تفاعلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث دوّن سعوديون كُثر، بينهم نُخب دينية وثقافية، عبارات تعاطف وتمنيات بالشفاء للأمير الذي يتمتع بشهرة في المملكة.

وحضر نجم كرة القدم ياسر القحطاني، والحارس الشهير محمد الدعيع، ولاعبين مشاهير آخرين، بجانب إعلاميين في المجال الرياضي، مثل وليد الفراج، بين المتعاطفين والمهنئين للأمير الشاب، بمناسبة نجاح عملية الجراحية.

كما قدّم رجال أعمال وصحفيون ودعاة عبارات دعم للأمير أحمد، الذي تصدّر الحديث عن حالته الصحية ونجاح عمليته الجراحية نقاشات السعوديين، في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد.

ونشر أحد المدونين صورة سابقة للأمير أحمد، يجلس قبالة رجل مسن على كرسي متحرك، فيما يبدو أنه يواسيه، وقال معلقًا على الصورة: ”الحمد لله على سلامة سموه… (من سار بين الناس جابرًا للخواطر.. أدركه الله في جوف المخاطر)“.

#احمد_بن_فهد_بن_سلمان الحمد لله على سلامة سموه… «من سار بين الناس جابرًا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر» https://t.co/Xr76N1dtjU pic.twitter.com/ZkRGJ21ZUn — مطشر المرشد (@motasher) December 26, 2021

والأمير أحمد من مواليد العام 1985، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود عام 2007، بجانب خضوعه لدورات تدريبية في مجال البحوث، وإدارة الأصول، والوساطة المالية والإدارات المصرفية الاستثمارية.

وبجانب المناصب الرسمية التي شغلها وما زال، وبينها عمله في سفارة بلاده في لندن عام 2014، للأمير الشاب اهتمامات ومشاركات في جمعيات خيرية، تُعنى بمساعدة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشغل الأمير أحمد، منصب أمير المنطقة الشرقية، وهي إحدى أكبر مناطق المملكة، منذ العام 2017، ضمن سلسلة تعيينات لأمراء شبان في مناصب قيادية، صدرت في السنوات القليلة الماضية.

وسبق لوالده الراحل، الأمير فهد بن سلمان، وهو الابن الأكبر للملك الحالي، أن شغل المنصب ذاته، قبل وفاته في سن مبكرة عام 2001، عن 46 عامًا.

وكان الأمير أحمد، قد فقد والدته، الأميرة نوف بنت خالد بنت عبد الله آل سعود، في يوليو/تموز الماضي.