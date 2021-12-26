إكسبو دبي.. صرح شاهق يعرض الهند في حركة دائمة

من مبنى مرتفع في منطقة الفرص بإكسبو 2020 دبي، تعرض الهند حضارتها ورؤيتها للمستقبل، باعتبارها أرض الفرص والنمو والانفتاح.

وفي أعمال إبداعية مكثفة، وباستخدام شاشات سينمائية وعروض تفاعلية متنوعة، أحضرت نسخ طبق الأصل من ثقافتها، إلى إكسبو دبي.

عمارة حركية

دشن مبنى جناح الهند في إكسبو 2020، شركة CP Kukreja Architects الهندية لهندسة التصميم المعماري، من 4 طوابق، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وتتميز الواجهة بصناديق دوارة من الألمونيوم المعاد تدويره.

وأوضح ديكشو كوكريجا وهو مهندس معماري مشارك في التصميم، أن واجهة الجناح صُممت من 600 صندوق متحرك، لتمثل أن الهند في حركة تنموية دائمة.

وتدور هذه الصناديق طوال فترة النهار، وبعضها مدمج بتقنية تتيح إنارتها بالليل.

ومع قدوم المساء، تصبح شاشات عرض عملاقة، إذ باستخدام تقنية عرض الصور والفيديو على الجدران بواسطة أجهزة بروجكتور، يتم سرد قصص مصورة عن تاريخ وأدب الهند.

تعزيز الازدهار العالمي

يعكس الجناح، التزام الهند بفلسفة شائعة بالبلاد شعارها ”أتمنى أن يكون جميع البشر سعداء“.

وأوضح البيان الرسمي للجناح، أن الهند على استعداد لفعل كل ما يتطلبه الأمر لتعزيز الخير والازدهار العالمي.

وتركز في مشاركتها بالمعرض العالمي، على مواضيع متنوعة حول الأهداف العالمية لمواجهة تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والفضاء، والتنمية الحضرية، والصحة والسفر وأنظمة الاتصالات.

ويضم الجناح قاعة مؤتمرات لمناقشة التحديات العالمية.

السفر إلى الفضاء

تُبرز الهند برنامجها الفضائي عند مدخل الجناح، في مشهد فني يمثل الفضاء الخارجي وما يتضمنه من نجوم وكواكب ومجرات.

وتعرِض في الطوابق العلوية، عروضًا تفاعلية عن إنجازاتها في القطاع الفضائي.

جلسات الصحة واليوغا

وتعرض في الطابق الأرضي تركيبات فنية مع الطبيعة الخضراء وتماثيل، تجسد حركات اليوغا ويتوسطها ممارسون بشريون لرياضة الاسترخاء.

كما تسلط الضوء على تاريخ الهند الواسع في الصحة وفن العافية القديم والطب التقليدي ”الأيورفيدا“.

قطاعات متطورة وثقافة نابضة بالحياة

وتظهر شاشات العروض التفاعلية، والمرايا باستخدام فن المشكال الملون، مشهدًا لثقافة الهند النابضة بالحياة، وتطورها في مختلف القطاعات، كاقتصاد سريع النمو.

وتعرض نجاحات الأمة في مجالات الروبوتات والطاقة والتجارة الإلكترونية، ومشاهد للاحتفالات الهندية التقليدية.

كما يتضمن الجناح عروضًا مادية لمجسمات تحاكي أبرز معالم الهند ومن بينها:

مجسم أداة توقيت نهاري ”المزولة الشمسية“، يحاكي أدوات ضبط الوقت التقليدية في الهند والمصنوعة من الحجر الرملي.

ونموذج لتمثال الوحدة الهندي الشهير في الهند لنائب رئيس الوزراء الهندي سابقًا الراحل ساردار باتل.

ومجسم يحاكي معلم تاج محل في الهند، ونموذج مصغر لمعبد رام الهندوسي وهو قيد الإنشاء في مدينة أيوديا بولاية أتر برديش الهندية.

ويستضيف الجناح مطاعم تضم مطابخ من أجزاء مختلفة من الهند، ومحلات لبيع منتجات تذكارية من الهند.

وهناك مسرح يقدم أشكالًا للرقص التقليدي، والموسيقى والتي تشمل جلسة الاستماع لموسيقى كارناتيك.