جناح فنزويلا في إكسبو دبي.. متحف رقمي يبرز تنوع مواردها (صور)

يبرز متحف رقمي، من وحي أعمال الفنون الحركية، جناح فنزويلا في إكسبو دبي 2020، وتنوع موارد هذا البلد الأمريكي الجنوبي.

وأنشأت فنزويلا جناحها في المعرض العالمي، بعمل فني يحتوي على عنصر من عناصر الحركة، لفنانها التشكيلي الشهير كارلوس كروزديز.

أكواخ الغابات المطيرة

صمم فريق من المهندسين المعماريين هيكل الجناح من وحي منازل شعب ”اليانومامي“ الأصلي القاطن بالغابات الاستوائية في فنزويلا، وهي عبارة عن أكواخ كبيرة تسمى ”شابونو“ وتشبه الحلقات.

ويتميز الجناح بسقف مركزي يطل على السماء من نافذة مفتوحة معروف باسم ”المنور“.

ويضم التصميم الخارجي لهيكل الجناح أعمدة ملونة من كافة الزوايا، تمثل علم فنزويلا الوطني، وكذلك ألوان ”قوس قزح“.

وأوضح فريق تنظيم الجناح الفنزويلي، أن الهندسة المعمارية للجناح تستحضر ”الروح التعاونية الخالدة“ للأمة إلى إكسبو دبي.

متحف كلاسيكي

يجمع الجناح – وموقعه منطقة اليوبيل في إكسبو 2020 – بين المتاحف الفنية الكلاسيكية مع المتاحف المدمجة بتقنية مطورة، ويجسّد خلالها أن موارد فنزويلا الطبيعية ومشاريعها واهتمامات الفنزويليين مرتبطة معاً لصنع مستقبل البلاد.

لوحات جدارية متحركة

تتنشر شاشات العروض المرئية في كافة أرجاء الجناح بأحجام عمودية متنوعة. تبدو لوحات فنية جدارية متحركة، ومن بينها شاشة عمودية مثبتة على واجهة الجناح، وتقدم مشاهد عن الحياة البرية وحدائق وشواطئ فنزويلا.

وفي قسم الاستقبال، يظهر عبر الشاشات مشاهد لمشاهير فنزويلا، وهم يرحبون بضيوف الجناح.

أما في الداخل، فتقدم الشاشات عروضا غامرة بزاوية 360 درجة، عن التراث الشعبي للبلاد وفنونه الحرفية.

وتعرض الشاشات كذلك معالم الطبيعة في فنزويلا، ومن بينها شلالاتها في الغابات الاستوائية، وشلال آنجل الأكثر شهرة في البلاد، ويعتبر أحد أعلى شلالات العالم.

كما تصطحب العروض الغامرة الضيوف في رحلة إلى نهر ”أورينوكو“ في فنزويلا، وهو واحد من أطول أنهار قارة أمريكا الجنوبية، وإلى جبالها البالغ عددها 8133 جبلا، ومن أشهرها جبال ”الأنديز“، وهي واحدة من أطول سلاسل الجبال في العالم.

حجيرات تفاعلية

زود فريق التنظيم الجناح بخزانة حجيرات، حيث تعرض بعضها منحوتات فنية مادية، بينما تقدم أخرى أعمالا فنية مدمجة مع شاشات صغيرة.

ويتحدث هذا القسم من الجناح عن أبرز منتجات فنزويلا ومن بينها:

الماء والنفط

تُصنف فنزويلا ضمن أفضل 15 دولةً في العالم في موارد المياه العذبة المتجددة، وتعتبر من أكبر مصدري النفط في العالم.

المعادن

تمتلك فنزويلا موارد غنية من الذهب والفضة والألماس، والمعادن النادرة مثل معدن الكولتان، ومعدن الكوبالت الذي يُستخدم في إعداد السبائك المقاومة للتآكل.

الأسماك

تشتهر البلاد بسمك الهامور والخرم، وهي أكثر دول الصيد تنوعًا في أمريكا الجنوبية، بقرابة 1711 نوعًا من الأسماك، بما في ذلك 929 من أنواع المياه العذبة.

المحاصيل الزراعية

منحت الطبيعة فنزويلا مناخًا رائعًا لزراعة الفاكهة اللذيذة، ومن أشهرها المانجو والفراولة والأناناس والبابايا والجوافة، وكذلك لزراعة أصناف متنوعة من الخضراوات.