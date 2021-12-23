السعودية.. الكشف عن تفاصيل مؤلمة بحادث دهس معلمة تحفيظ القرآن نسرين النوفل

كشفت وسائل إعلام سعودية، الأربعاء، عن تفاصيل أليمة في حادث دهس معلمة تحفيظ القرآن الكريم، نسرين النوفل، والذي تسبب بوفاة طفلتيها وتعرضها لإصابات خطيرة وسط تعاطف واسع معها ومطالب بمحاسبة قائد السيارة.

وتعرضت النوفل وطفلتيها جنى ولجين لحادث دهس مروع في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة الماضي في حي النسيم بمدينة الرياض، تردد أن سببه تهور قائد السيارة الذي كان يقودها بتهور.

هنا تتحطم كل محاولات الصمود في وجه المشاعر …

اللهم اشفي اختي وقرة عيني ام ياسر …

وحسبي والله ونعم الوكيل على من كان السبب pic.twitter.com/IPCRHyzowa — طارق النوفل ™️ (@TARIQALNOFAL) December 20, 2021

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن مقطع فيديو للحادثة رصدته كاميرات المراقبة، أظهر أن النوفل وابنتيها واثنتين من قريباتها كنَّ يسرنَّ جوار مركبات متوقفة على الرصيف، وبشكل مفاجئ انحرفت مركبة لتتجه وترتطم بمركبة أخرى متوقفة جوار الطريق ثم بالمعلمة وبناتها، وانحرفت بعدها لتصطدم بالأشجار.

ولم تنشر الصحيفة مقطع الفيديو، واكتفت بنشر صورة ثابتة منه، تظهر السيارة لحظة انحرافها قبل أن تدهس النوفل ومن معها.

حسبي الله ونعم الوكيل ..!!

استهتار نهايته ازهاق ارواح https://t.co/YQYVpXNqSw — طارق النوفل ™️ (@TARIQALNOFAL) December 22, 2021

لكن موقع ”أخبار 24“ المحلي، نقل عن طارق النوفل، وهو إعلامي رياضي معروف في المملكة، قوله إن قائد السيارة كان يمارس التفحيط (قيادة السيارة بشكل متهور وجنوني) في طريق الأربعين بحي النسيم في الرياض عندما دهس شقيقته ومن معها.

وأضاف النوفل أن حادثة الدهس وقوة الصدمة تسببتا بارتفاعهن لمسافة 3 أمتار، ثم أوقعتهن على الأرض وتفرقن في حدود 50 مترا.

وترقد نسرين في العناية المركزة منذ وقوع الحادث، بينما تخضع ابنتي عمها للعلاج في المستشفى أيضاً من الإصابات البليغة التي تعرضن لها.

وحظيت النوفل بتعاطف واسع بعد أن طلبت عائلتها وطالباتها في تحفيظ القرآن الكريم ومدربيها في تعلم لغة الإشارة، الدعاء لها من أجل الشفاء من الحادث.

وقال محمد الفهيد، وهو مدرب لغة إشارة، متعاطفا مع النوفل: ”لا حول ولا وقوة إلا بالله خبر ضايقني والله، الله يشفيها ويقومها بالسلامة، كانت من أفضل متدربات لغة الإشارة في المركز، حريصة إنها تتعلم لغة الإشارة الدينية عشان تدرس فتيات الصم عن تفسير وقراءة القران وكانت وحده من أميز المتدربات في المركز والصم في المركز يحبونها.

وكتبت مدربة أخرى: ”نسرين أخذت من عندي دورة لغة إشارة.. نسرين من السيدات الخلوقات وذوق الرفيع والرقي والأدب كانت حتى في الدورة تجي وتجيب قهوتها وتقدمه للمتدربات. ولسانها لا يمل من الدعاء لنا دائماً الله يشفيها يارب ويربط على قلبها ويرحم الله بنياتها“.

ولم يتضح بعد مصير قائد السيارة وما إذا كان قد أصيب في الحادثة، لكن كثير من المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاسبته ومحاسبة المسؤولين عنه بعد أن تردد أنه في عمر الـ 12 فقط.