ألمانيا بإكسبو دبي .. جامعة يُسجّل الزوار لزيارتها ويتخرجون بنهاية الجولة

يتشابه جناح ألمانيا في إكسبو 2020 دبي، مع مباني الجامعات الألمانية، وعلى غرار الدراسة الجامعية يتوجب على ضيوفه أولاً التسجيل مثل الطلاب، وعن طريق التجول بين أقسام الجناح والتي تغطي موضوعات الطاقة ومدن المستقبل والتنوع البيولوجي، يتلقون المنهاج، وبعد انتهاء جولتهم يحتفلون بالتخرج.

تجربة لا تنسى

تهدف ألمانيا من وراء تصميم الجناح مثل حرم جامعي، إلى منح زوار إكسبو دبي، تجربة عملية وفي الوقت ذاته مسلية، لا يمكن نسيانها، وتؤكد من خلالها أن معالجة المشاكل العالمية، تتطلب العمل المشترك، إذ لا يستطيع أحد التغلب عليها بمفرده.

وتقدم خلال عروضها الإبداعية بمعرض إكسبو، تاريخها الطويل في الابتكارات المستدامة لحماية البيئة، وانتقالها المستمر إلى مصدر طاقة منخفض الكربون وسليم بيئيًا.

قاعة الترحيب

أثناء انتظار الزوار دخول الجناح الواقع في منطقة الاستدامة بإكسبو 2020، يبدأون بالتسجيل، في مشهد رمزي يمثل التسجيل الجامعي، ومن ثم يحصلون على شارة أسمائهم لبدء الرحلة.

وينتقلون بعد ذلك إلى قاعة الاستقبال، حيث يتم الترحيب بهم، من خلال عرض تقديمي بعنوان ”مرحبًا بكم في الأنثروبوسين“- ”عصر بداية التأثير البشري على نظم الأرض“.

ويظهر العرض، بدلاً من أن يكون للبشرية تأثير مدمر على كوكب الأرض، يجب توجيه هذا التأثير إلى مسار إيجابي لإعادة التنمية العالمية.

كرات ذهبية تفاعلية

يتوجه الزوار بعد ذلك في أولى جولاتهم داخل الجناح، إلى غرفة تضم 100000 كرة ذهبية تفاعلية، ويمكن التقاط إحدى هذه الكرات ووضعها على أحد أجهزة الماسحات الضوئية لمشاهدة عرض تقديمي قصير حول أنظمة الاستدامة في ألمانيا.

المختبرات

يتعرف الضيوف أثناء تنقلهم في الجناح على معامل مستقبلية، ومن خلال ارتداء أجهزة متطورة، يصبحون جزءًا من مشهد حضري معقد يحيط بهم تمامًا في مدينة ذكية من المستقبل، ويكتشفون كذلك التنوع البيولوجي وأنظمة الطبيعة، وإمدادات الطاقة المستدامة.

أنشطة ترفيهية

ويضم جناح ألمانيا أنشطة ترفيهية متنوعة للأطفال، وحول ثقافة البلاد من الرياضة والموسيقى والرقص والفنون البصرية والألعاب.

قاعة التخرج

بنهاية الجولة، يكون الضيوف أكملوا منهج جناح ألمانيا ”الجامعي“، وحان الوقت للاحتفال بنجاحهم في قاعة التخرج.

وفي حفل مبهج، يجلسون جميعًا على مقاعد الأرجوحة، وتكون مهمتهم جعلها تتأرجح معاً في انسجام بينهم، وذلك حتى يدركوا أن أصغر الحركات ”الأعمال الصغيرة“ يمكنها تحقيق أشياء عظيمة، إذا عمل الجميع معًا.

مبنى قابل للنقل

أنشأت شركة LAVA العالمية للهندسة المعمارية مبنى جناح ألمانيا، بأنظمة مستدامة، تتيح تفكيكه بسهولة وإعادة إستخدام 95% من المبنى في أنشطة أخرى، بعد انتهاء فعاليات الحدث العالمي.

وصممت LAVA شكل المبنى ليحاكي حرما جامعيا ألمانيا، محاطاً بمتنزه عمودي.

وتتميز الواجهة بأعمدة فولاذية، مغطاة بسقف.

فيما تضم أقسام الجناح مكعبات متعددة الأحجام، وُضعت مكدسة بشكل عمودي، لتوفر التبريد السلبي الطبيعي للمساحة الداخلية في المبنى.