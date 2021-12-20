جناح ماليزيا في إكسبو دبي.. غابة مطيرة بصفر من الانبعاثات

يظهر الجناح الماليزي في إكسبو دبي 2020، التزام ماليزيا بتطبيق الأساليب الحديثة لتحقيق التنمبة المستدامة، بما يتماشى مع شعار معارض إكسبو العالمية في هذا العام، حيث صممت جناحها بمواصفات تمنع الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر، إضافة إلى تقديم عروض متنوعة مزودة بتقنيات تفاعلية.

وأنشأ فريق من المهندسين المعماريين الجناح من مواد بناء محايدة الكربون، بمزايا عديدة، فعند ممارسة أنشطة إصلاح وصيانة المبنى لا ينتج عنها انبعاثات كربونية.

توازن تنموي

وفقاً للدكتور ”أدهم بابا“، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، فإن تصميم جناح بلده بإكسبو دبي، مع ناتج صفر من الملوثات، يمثل رؤية ماليزيا حول تحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاهتمامات البيئية، إلى جانب سعيها لتحقيق أهداف الاستدامة لمواجهة التغير العالمي في المناخ، وذلك تحت شعار ”تنشيط الاستدامة“.

مظلة الغابة

يأخذ الجناح الزوار في رحلة محفزّة للحواس، حيث يمتد على مساحة تبلغ نحو 1235 متراً مربعاً، في منطقة الاستدامة بإكسبو 2020، ويتميز بمظلة غابة تحاكي الغابات المطيرة الماليزية.

وتم تصميم الأقسام الداخلية في الجناح مع عينة من النباتات والأشجار الماليزية، بينما تعرض جدرانه أفلاماً وثائقيةً عن الغابات المطيرة في ماليزيا، وذلك باستخدام تقنية إسقاط الصور باستخدام أجهزة ”بروجكتور“.

كما تمزج التصاميم الأخرى للجناح بين العناصر الثقافية والطبيعية، لتقدم مشهداً عن الحياة في ماليزيا.

الفعاليات

تعتبر ماليزيا أن المعرض الدولي إكسبو منصة مهمة لإجراء تعاون عالمي، وفتح فرص جديدة في التجارة والأعمال.

وأكد فريق تنظيم الجناح الماليزي في إكسبو دبي، التزام الدولة الآسيوية بالتعاون الدولي لإجراء محادثات عالمية تناقش التحديات والفرص المشتركة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأشار الفريق، في بيان، إلى أن ماليزيا تضع أهدافا تجارية لمعرض إكسبو 2020، للاستفادة من فرص التجارة والاستثمار في الحدث العالمي، مرجحا توقيع قرابة 40 مذكرة تفاهم خاصة بالأعمال التجارية.

وتتنوع فعاليات جناح ماليزيا، حيث تضم معارض دائمة وأخرى مؤقتة، إضافة إلى عقد مؤتمرات وورش عمل، تستعرض ثقافة البلد الآسيوي وفنونه وإنجازاته في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والسياحية، بهدف جذب الاستثمارات إلى البلاد.

ويظهر أحد برامج الجناح ريادة ماليزيا في ابتكارات التكنولوجيا الخضراء، وعزمها تحسين أداء التقنيات المطورة والشركات الناشئة في البلاد، من خلال إقامة شراكات دولية تعزز أنشطة البحث والتطوير في أنظمتها المبتكرة.

الثقافة والفنون

يضم الجناح مئات العروض الاستعراضية لإبراز الإرث الثقافي الماليزي، من معارض على أرض الجناح، وعروض ثلاثية الأبعاد عبر شاشات إلكترونية.

وتقدم العروض أنشطة متنوعة تأخذ الضيوف في رحلة غامرة لتجربة الحياة الماليزية، والتعرف على الرقصات الشعبية والفنون التقليدية والحرف اليدوية، وكذلك الأكلات الشعبية في ماليزيا.

زيارة الجناح

أضاف فريق تنظيم الجناح ميزة رقمية تسمح بزيارته افتراضياً من حول العالم، وذلك عن طريق زيارة منصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بجناح ماليزيا إكسبو 2020 دبي.