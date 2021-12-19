إسبانيا في إكسبو دبي 2020.. غابة رقمية تنتج أكسجيناً وتحلّق فيها طيور وهمية

يستعرض جناح إسبانيا في إكسبو دبي 2020، مجموعة من العروض الرقمية لتقديم أحدث ما توصلت إليه البلاد من أنظمة مستدامة، لمواجهة التلوث البيئي في العالم، ولعرض إرثها الغني الذي يرتبط في العديد من الجوانب بالثقافة العربية.

فن معماري عربي

يُظهر الجناح الإسباني رؤية مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل بطرق عديدة، وتحت شعار ”الذكاء من أجل الحياة“.

بدأت الخطوة الأولى من خلال الهندسة المعمارية للجناح على طريقة فن العمارة العربي التقليدي ”الأقماع“، الذي يتميز بشكله الهرمي مع قمة تطل على السماء، لتوفر في مساحته الداخلية نظام تبريد طبيعيا، دون الحاجة لاستخدام أنظمة التبريد المستهلكة للطاقة الكهربائية.

وأنشأ الجناح الإسباني فريق من المهندسين المعماريين والمصممين، من شركة ”أمان كانوفاس ماروري“ الإسبانية للهندسة المعمارية، على مساحة 5800 متر مربع، بمنطقة الاستدامة في إكسبو 2020، من مواد قابلة لإعادة الاستخدام، كالحديد والخشب والقماش، واتخذ شكل أهرامات ملونة، مزودة بألواح شمسية خفيفة ومرنة لاستخدامها في الطاقة المتجددة.

وتضم مساحة الجناح الذي تديره هيئة العمل الثقافيAC / E، التابعة للحكومة الإسبانية، تركيبات فنية تفاعلية تعرض حضارة إسبانيا وإنجازاتها.

غابة ذكية تحاكي الطبيعة الخضراء

تعتبر الغابة الرقمية أبرز معالم الجناح الإسباني، حيث تمت طباعتها بتقنية 3D، وتضم مجسمات تحاكي الأشجار، وتمتص ثاني أكسيد الكربون من المكان، وتحوله إلى هواء نظيف، كما يظهر في الغابة الإلكترونية مشاهد لطيور تبدو حقيقية تحلّق في فضائها، باستخدام تقنية الهولوغرام، وذلك في مشهد فني باهر، يحاكي الغابات الطبيعية.

وشرح منظمو الجناح أن مجسمات الأشجار تم بناؤها من بوليمر بلاستيكي حيوي مستدام مصنوع من سكر العنب ”دكستروز“، وممزوج بتقنية PURE.TECH لفلترة ثاني أكسيد الكربون، من شركة Reshape الإسبانية للأنظمة المستدامة.

وكشف فريق الجناح أن الغابات الرقمية قادرة على إنتاج الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي بفضل سلسلة مفاعلات حيوية ضوئية تحتوي على طحالب دقيقة مثل السبيرولينا والكلوريلا، زُرعت داخل الجناح.

وتعمل هذه الطحالب الدقيقة على زيادة مستويات الأكسجين وتقليل الاحتباس الحراري في العالم.

الإرث الثقافي

يقدم الجناح جولة للزوار حول بعض المعالم الثقافية في إسبانيا، من بينها لعبة الشطرنج.

كما تبرز في تركيبة فنية الروابط الثقافية التي توحد إسبانيا مع العالم العربي، في المفردات الإسبانية التي تضم أكثر من 4.000 كلمة إسبانية أصلها عربي.

وتنتهي جولة المعرض في جناح إسبانيا بطريق خروج منحنٍ، يُسلط الضوء من خلال لوحات جدارية وشاشات عمودية، على مزايا جودة الحياة في إسبانيا، التي تضم مزيجاً متنوعاً من السكان.