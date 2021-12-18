بسبب "أوميكرون".. إغلاق في هولندا حتى 14 يناير

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، اليوم السبت، ”إغلاق“ البلاد في فترة عيد الميلاد، في قرار يرمي إلى احتواء التفشي المتسارع للمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا.

وأوضح روتي أن كل المحال غير الأساسية والمطاعم والحانات ودور السينما والمتاحف والمسارح يجب أن تُغلق اعتبارا من يوم الأحد وحتى 14 من يناير/ كانون الثاني المُقبل، فيما ستُغلق المدارس حتى 9 من الشهر ذاته على أقرب تقدير.

كذلك سيُخفّض عدد الزوار المسموح باستقبالهم في منزل واحد من أربعة إلى اثنين، باستثناء يوم عيد الميلاد في 25 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال روتي في مؤتمر صحافي متلفز: ”أقف هنا الليلة بحزن. ولاختصار الأمر بجملة واحدة، سيفرض إغلاق في هولندا اعتبارا من الغد“، مبينًا ”أنه أمر لا يمكن تجنّبه مع الموجة الخامسة (من التفشي) ومع تفشي أوميكرون بأسرع مما كنا نخشى. علينا أن نتدخل الآن احترازيا“.

وفي المؤتمر الصحافي، قال رئيس هيئة مكافحة تفشي الوباء في هولندا ياب فان ديسل إن المتحورة أوميكرون ستتخطى المتحورة دلتا، وتصبح هي المهيمنة في هولندا بحلول نهاية العام.

وتشهد هولندا موجة قياسية من حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي تهدد بإغراق نظام الرعاية الصحية في البلاد.

واتخذت السلطات قرارا بالعودة إلى الإغلاقات ليلا منذُ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية.

ومن الساعة 5 مساءً حتى 5 صباحًا، يجب إغلاق المتاجر غير الأساسية والمطاعم والبارات والأماكن الثقافية، ويمكن أن تبقى محال المواد التموينية (السوبر ماركت) مفتوحة حتى الساعة 8 مساءً.

كما أن ارتداء الكمامة إلزامي للطلاب والمعلمين، وسيكون أيضًا التباعد الاجتماعي إلزاميًا في جميع الأماكن العامة.

ومع ارتفاع الحالات ومع كفاح الطاقم الطبي لمواجهة الوباء، اضطرت المستشفيات في جميع أنحاء البلاد إلى إلغاء العمليات غير الحرجة.

وحذر خبراء طبيون هولنديون من حالة ”Code Black“، حيث يحتاج الطاقم الطبي إلى اختيار المرضى الذين يجب علاجهم وأيهم لا يعالجون.

وعلى الرغم من أن البلاد لديها معدل تطعيم مزدوج بنسبة 72 %، يتم إدخال ما معدله 47 مريضًا في العناية المركزة يوميًا، وفقًا للوكالة الهولندية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (RIVM).