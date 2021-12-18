مصممة أزياء فرنسية تدخل عالم الإبل بعد إقامتها الدائمة في السعودية

انضمت مصممة أزياء فرنسية تقيم منذ عام في السعودية، لقائمة فنانين ورياضيين ومشاهير في قطاعات مختلفة، دخلوا عالم الإبل الذي يحظى باهتمام ودعم رسمي وشعبي كبيرين؛ بوصفه موروثًا يرمز للماضي.

وحضرت سيسيليا بيتر إلى مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في منطقة الصياهد بالقرب من الرياض، وظهرت تتجول بين قطعان الإبل بألوانها المختلفة التي لم تعتد على رؤيتها، حيث تتنوع إبل الجزيرة العربية من الأبيض إلى الأسود مرورا بتدرجات وألوان فريدة أخرى.

"أشجع الأوروبيين بالقدوم للسعودية ولمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على وجه الخصوص" 🎙 المصممة الفرنسية سيسيليا عقب زيارتها لـ #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6 🇫🇷 🇸🇦 pic.twitter.com/pVpcfii93y — نادي الإبل (@CamelClub) December 15, 2021

واستضاف القائمون على المهرجان المصممة الفرنسية في إطار خططهم للتسويق للفعالية خارج المملكة واستقطاب سياح جدد بعد أن بدأت السعودية منذ العام 2019 بمنح تأشيرات سياحية بشكل ميسر في إطار خطط لتنمية قطاع السياحة.

وحثت سيسيليا بالفعل مواطني دول القارة الأوروبية على زيارة السعودية ومهرجان الإبل فيها، فيما تعد إقامتها الدائمة في المملكة بحد ذاتها أمرًا مشجعًا لكثيرين يراقبون عن بعد حقيقة التغييرات التي شهدتها البلاد المحافظة في غضون سنوات قليلة.

وظهرت سيسيليا في المهرجان دون أن تغطي شعرها، حيث خففت المملكة القيود التي كانت مفروضة على ملابس النساء في الماضي، لكنها حضرت مرتدية عباءة بيضاء من تصميمها، حيث تعد العباءات أشهر ملابس النساء في المملكة.

ويقول مسؤول الإعلام الدولي بالمهرجان، سعيد بن راشد الفارعه، إن ”نقل هذا الحدث العملاق والموروث الشعبي للعالم، هدف نعمل عليه بكل جهد لتحقيقة بإذن الله“.

وتزدحم العاصمة الرياض في مثل هذا الوقت من العام، بالفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية والرياضية التي تستقطب ملايين الزوار من داخل المملكة وخارجها.

فبجانب مهرجان الإبل الذي يشهد مسابقات متنوعة جوائزها بملايين الدولارات، انطلق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي موسم الرياض الذي يتضمن فعاليات عديدة تقام على مدى أشهر في عدة أماكن من العاصمة، وبينها العروض المسرحية والحفلات الغنائية والموسيقية والمسابقات والتحديات المتنوعة.

وتقول سيسيليا إنها تفضل اللون الأسود فيما لو سنحت لها الفرصة لاقتناء ناقة، بعد أن دخل قبلها مشاهير ونجوم كثر عالم الإبل بهدف المنافسة على مسابقات المهرجان الكبيرة أو بهدف الاستمتاع بتلك الهواية أو الرياضة.

فقد أسهم الاهتمام الرسمي الذي توليه الحكومة السعودية للإبل في السنوات الماضية، من خلال تنظيم مسابقات بجوائز مليونية، في جذب هواة جدد لامتلاك وتربية حيوان الصحراء، ومن ذلك لاعبو كرة القدم ومشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، انضموا أخيرًا لعالم الإبل.

وحافظ سكان البادية في المملكة على علاقتهم بالجمال، في تقليد متوارث منذ القدم، عندما كانت الإبل وسيلة التنقل الرئيسية في الصحراء، ومصدرا للغذاء الشحيح من خلال حليبها ولحومها، ولم تغرهم مظاهر الحياة الحديثة في المدن الكبرى.

ويبلغ سعر بعض الإبل التي تمتلك مواصفات جمالية تؤهلها للفوز بمسابقات المزايين، مثل حجم الوجه وشكله وحجم الشفاه، ملايين الريالات، وسط فرض عقوبات تتضمن الغرامة والحرمان على من يتورطون بإخضاع إبلهم لعمليات تجميل محظورة لتعزيز فرصهم بالفوز بجوائز المسابقات الكبيرة.

ويقام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في منطقة تسمى الصياهد الجنوبية، وتقع على بعد 140 كيلومترا شمال شرق الرياض، ويفوق مجموع جوائزه 100 مليون ريال (نحو 27 مليون دولار).