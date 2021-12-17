حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الراحل ماجد الفطيم

أدى الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة، وولي عهده وحشد من المصلين، صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال الراحل ماجد الفطيم، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“.

وبحسب بيان نشرته الوكالة، ”تقدم حاكم رأس الخيمة بخالص العزاء إلى أبناء وأسرة الفقيد، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان رجل الأعمال البارز والمعروف في الإمارات ماجد الفطيم قد توفي، الجمعة، بعد مسيرة طويلة في العمل الحر، أوصلته ليكون أحد أهم الشخصيات الاقتصادية في دولة الإمارات.

ونعى نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رجل الأعمال الراحل عبر تويتر، قائلًا: ”رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها… وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع.. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن… رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. آمين“.

رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها …

وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف ٣٠٠٠ مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين pic.twitter.com/BZKtRrdRds — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 17, 2021

ونعى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الراحل أيضًا، عبر تويتر قائلًا: ”رحم الله ماجد الفطيم ..أحد رواد الأعمال الذين عاصروا نهضة الدولة.. وكان من رموز العمل الخيري والإنساني، ونموذجًا لرجل الأعمال الوطني الناجح الذي أدرك مسؤوليته تجاه مجتمعه.. خالص العزاء إلى أسرته الكريمة“.

رحم الله ماجد الفطيم ..أحد رواد الأعمال الذين عاصروا نهضة الدولة.. وكان من رموز العمل الخيري والإنساني، ونموذجاً لرجل الأعمال الوطني الناجح الذي أدرك مسؤوليته تجاه مجتمعه.. خالص العزاء إلى أسرته الكريمة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 17, 2021

وعاصر الراحل الفطيم، النهضة الحديثة لبلاده الإمارات، وأسهم في مسيرة تقدمها، ونشأ في عائلة تجارية، حيث عمل والده وعمه في التجارة.

وبدأ ماجد الفطيم حياته العملية موظفًا في بنك عمان ”المشرق“ حاليًا، واستطاع أن يقنع والده وعمه باستيراد 50 سيارة من طراز ”تويوتا“ وتم بيعها بأسرع مما توقع الجميع، وحققت أرباحًا جيدة.

وأسس بعد ذلك شركة بالتعاون مع ابن عمه، وفي العام 1955، حصل على توكيل سيارات ”تويوتا“، وفي العام 1992، أسس ”ماجد الفطيم القابضة“ والتي تمتلك وتدير 13 فندقًا، و28 مركزًا للتسوق.

وتمتلك المجموعة رخصة حصرية لتشغيل علامة ”كارفور“ التجارية وهو ما ساعده على تحقيق حلمه بتغيير مفهوم التسوق والترفيه.

وافتتح ماجد الفطيم أول مركز تسوق، العام 1995، ونجح منذ ذلك الوقت في الوصول إلى عدد من الدول العربية، حيث أصبح يمتلك حوالي 170 متجرًا في 15 دولة، كما تقدر ثروته بنحو 10.6 مليار دولار.