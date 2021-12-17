جموع غفيرة تشيِع جثمان نجم مواقع التواصل السعودي محمد الشمري

شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة رفحاء السعودية، عقب صلاة الجمعة، جثمان محمد الشمري أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذي قضى مع اثنين من أطفاله إثر حادث سير مروع أثناء توجههم إلى العاصمة الرياض.

ووثقت مقاطع فيديو لحظة تشييع جثمان الشمري واثنين من أبنائه إلى مثواهم الأخير، حيث احتشد المشيعون للصلاة على عائلة الشمري الذين توفوا عقب وقت قصير من تواجدهم عبر المنصات الإلكترونية، والكشف عن توجههم برحلة إلى الرياض.

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وأسفر الحادث المروِع الذي وقع مساء أمس الخميس، عن وفاة الشمري وابنته حلا ذات الـ5 أعوام وابنه يوسف الذي لم يتجاوز الـ7 أشهر، بينما أصيب بقية أفراد أسرته الذين يرقدون في المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.

ووثق الشمري عبر حسابه في ”سناب شات“ الساعات الأخيرة له برفقة أسرته، كاشفاً عن توجهه برفقتهم في رحلة إلى الرياض، وثق مراحلها منذ كان في منزله لحين ركوب السيارة والتوجه نحو العاصمة، طالباً الدعاء لهم بالوصول سالمين.

وكان للكلمات الأخيرة التي تفوه بها الشمري وسعادته وأطفاله قبيل انطلاق الرحلة والصور الأخيرة التي التُقطت، وقع مؤثر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا حزنهم وتأثرهم بالوفاة المفاجئة والصادمة.

وتصدر اسم الشمري حديث النشطاء داخل المملكة وخارجها، حيث نعوه بعبارات مؤثرة، متداولين صورا ومقاطع فيديو سابقة له يحث فيها على فعل الخير والإحسان في الدنيا وفضل الصلة بالله.

وأعاد الدكتور سليمان القويفلي نشر الصورة الأخيرة للشمري برفقة ابنته التي أثارت تعاطف الكثير من المدونين، مرفقا تعليقا مؤثرا قال فيه ”قبلة من ابنته (رحمهما الله) وكأنها تقول لن أتركك ياوالدي بل سأذهب معك فأنت الحب الأعظم الوحيد في حياتي.. رحم الله #محمد_الشمري وابنته وابنه وتقبلهم قبولا حسنا وشفى المصابين من أسرته وجبر كسرهم وعوّض فقدهم“.

قبلة من إبنته ( رحمهما الله ) وكأنها تقول لن أتركك ياوالدي بل سأذهب معك فأنت الحب الأعظم الوحيد في حياتي ..

رحم الله #محمد_الشمري وإبنته وإبنه وتقبلهم قبولا حسنا وشفى المصابين من أسرته وجبر كسرهم وعوّض فقدهم #وفاة_محمد_الشمري#وفاه_محمد_غانم_الشمري pic.twitter.com/XhSEkRWQIT — د.سليمان بن عبدالله القويفلي (@dralqueflie) December 17, 2021

وأشاد الناشط حمود اللحيدان بخصال الراحل، قائلاً ”رحمة الله عليه، عزاؤنا لاهله وأحبابه، صاحب القصص الجميلة والمؤثرة يسعى لإسعاد الناس الله يتقبله ويجمعه بمن كانوا معه في جنات النعيم ويشفي مصابيهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم“.