"المتاهة".. استكشاف اليونان القديمة والحديثة في إكسبو دبي

يمكن لزوار إكسبو 2020 دبي التعرف على قصة اليونان بين الماضي والحاضر والمستقبل، من خلال اتباع طريق المتاهة الأزرق في جناحها بمنطقة الاستدامة.

تصميم المتاهة من وحي أسطورة قديمة

وأنشأ فريق هندسي من شركة Salfo & Associates SA اليونانية للهندسة المعمارية، التصميم الداخلي لجناح اليونان في إكسبو دبي، على شكل متاهة تحاكي أسطورة يونانية قديمة تتحدث عن التحليل المنطقي لحل عدة مشكلات في آن واحد، وتُسمى ”خيط أرياندي“.

وتقول الأسطورة إن ”أرياندي هي ابنة مينوس ملك جزيرة كريت اليونانية، تعاونت مع بطل ظهر في الأساطير اليونانية يدعى ثيسيوس، لقتل مخلوق نصفه رجل ونصفه الآخر ثور يسمى مينوتور، بإعطائه كرة خيط لغزو متاهة والوصول إلى مخبأ مينوتور“.

و“تمكن ثيسيوس من فك تشابك الخيط واختراق المتاهة، حيث وجد مينوتور وأقدم على قتله بسيفه“.

أهداف تصميم جناح اليونان

وأوضح منظمو الجناح اليوناني أن ”أسطورة خيط أرياندي تصور غير مرئي يُحضر جذور اليونان إلى الحاضر والمستقبل“.

وأشاروا إلى أن ”الأسطورة تستند للذكاء التحليلي، حيث يمثل الخيط في تاريخ اليونان نمطا يربط بين العناصر التي تبدو متباينة، من أجل العمل على تفكيكها والكشف عن منسوجة القصة الأكبر“.

وجاء الفريق الهندسي بهذا التشبيه في التصميم المعماري لجناح اليونان، ليأخذ الزائر في رحلة استكشافية لتفكيك تشابك نسيج اليونان والتعرف على قصتها الأكبر.

ولفت فريق التنظيم إلى أن ”متاهة خيط أرياندي الجديدة صُممت في الجناح باللون الأزرق لتمثل لون البحر، حيث تعمل كمرشد للضيوف تمتد من مدخل الجناح وحتى المخرج، وتوفر فرصة استكشاف ما تقدمه اليونان، تحت شعار (اتبع اليونان على الطريق الصحيح نحو النجاح والابتكار والمستقبل“.

أقسام المتاهة

ويتكون طريق المتاهة في جناح اليونان من 8 أقسام، تعرض إنجازات المجتمع اليوناني وثقافته، بعروض متنوعة تجمع بين معارض وأفلام وثائقية.

كما يقدم معرض تفاعلي قصة انتقال اليونان من العصور القديمة إلى يونان الغد، ويبرز تحقيقها ثورة في الصناعة من خلال تطوير تكنولوجيا ذكية، تلعب دورا في تشكيل مسار اليونان نحو التنمية المستدامة للمستقبل.

قوى عاملة بكفاءة عالية

وكشف معرض آخر بالجناح أن التعليم العالي يحظى بقيمة عالية في اليونان، حيث ما يصل إلى 44% من القوى العاملة في البلاد تتراوح أعمارهم ما بين ”30- 34 “ عاما حاصلون على شهادات جامعية.

وأظهر المعرض القوى العاملة في اليونان تتميز بمؤهلات مهنية مرتفعة، وبمهاراتها في إتقان اللغات الأجنبية، والتزامها بقيم وأخلاقيات العمل.

ويمنح تصنيف الاتحاد الأوروبي للقوى العاملة، أوراق اعتماد القوى العاملة اليونانية باستمرار، مستوى فوق المتوسط.

كما أظهرت فعاليات أخرى في الجناح، أن اليونان تبرز كمركز ثقافي إبداعي، ووجهة سفر عالمية فاخرة.

وتعطي كذلك أهمية قصوى للزراعة، وخاصة بعدما أصبح النظام الغذائي اليوناني المتوسطي، أساسا للتغذية الصحية والمتوازنة واللذيذة حول العالم.