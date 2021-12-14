الكشف عن سيارات أجرة طائرة في دبي‎‎

أطلقت شركة ناشئة يرأسها رجل أعمال ألماني مشروعًا جديدًا يحمل اسم ”Air Connect“ في إمارة دبي في دولة الإمارات، وفق ما أفاد موقع ”ماشابل“ التقني.

ويروج المشروع لفكرة الاستغناء عن سبل التنقل التقليدية داخل المدن المزدحمة واستبدالها بـ“سيارات الأجرة الطائرة“، وهي خطوة تضاف إلى جهود الإمارات نحو التقدم في شتي المجالات وأن تكون رائدة دائمًا.

ونظرًا لأن المدن العالمية تتقدم نحو المستقبل من خلال التكنولوجيا الذكية، والرقمنة، والحلول المبتكرة للحياة اليومية، فإن ازدحام حركة المرور جنبًا إلى جنب مع عدم وجود تنقل سريع يمكن أن يعطل رحلتها نحو التطور كمساحات حضرية ذكية.

ولهذه الأسباب، تبحث المدن الإماراتية مثل: دبي، وأبو ظبي، والشارقة، وغيرها، دائمًا عن الخيارات الممكنة لتطوير قطاع النقل العام، بحيث يمكن للمواطنين والمقيمين مواكبة وتيرة التقدم، بحسب تقرير الموقع.

وأضاف أنه ”مع وجود أرض خصبة للرقمنة جنبًا إلى جنب مع الاتصال الخالي من العيوب، تجذب دبي العلامات التجارية التقنية العالمية، بالإضافة إلى رواد الأعمال أصحاب أفكار العصر الجديد“.

من جانبه، قال رجل الأعمال الألماني، ورئيس شركة ”Advanced Air Transport FZCO“ المالكة للمشروع، لويس تاغ: ”أنا فخور بأن أذكر أن الشركة اختارت أن تبدأ رحلتها في دبي وتصدير تقنيتها التي بنيت في الإمارات إلى العالم، لمساعدة المدن في كل مكان على تقليل آثارها البيئية، من خلال تقليل حركة المرور والازدحام.“

وأضاف تاغ أن ”دبي هي الموقع المثالي لمشروعه الجديد، حيث يوجد بها أكثر من 60 مهبطًا للطائرات العمودية“.

وأشار إلى أن ”هذا أكثر بكثير مما هو عليه في المناطق الحضرية الأخرى في جميع أنحاء العالم، ففي دبي، توفر العديد من القطاعات فرصًا عالمية المستوى لرواد الأعمال للعيش والاستثمار والعمل.“

والشركة الجديدة مسجلة لدى سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، وستبدأ عملياتها في 2022.

ومن المقرر أن يتم طرح خدمة ”Air Connect“ في المناطق التي تواجه تحديًا من حركة المرور مع تزايد عدد سكانها، وستهدف إلى تعزيز التنقل الذكي، وستبدأ بالتركيز على السياح.

وبداية، ستكون الخدمة الجوية مقتصرة على نقل المسافرين من المطارات إلى الفنادق والعكس دون أي متاعب.

وبمجرد أن تصبح هذه الرحلات الجوية أكثر شيوعًا في المدينة الذكية، فإنها ستتعامل مع الازدحام المروري بشكل عام، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل انبعاثات الكربون بفضل تقليل الانبعاثات.

ويتطلع تاغ إلى تحقيق نجاح قياسي مع ”Air Connect“ في الإمارات، بهدف الإظهار للعالم كيف يمكن لسيارات الأجرة الجوية أن تحل مشاكل المرور، وفق التقرير.

وقال: ”سنطلق عمليات Air Connect في قطاع السياحة، والتي من خلالها سيستخدم نزلاء الفندق طائرات الهليكوبتر للانتقال من المطار إلى فندقهم“.