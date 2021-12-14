جناح أيرلندا بإكسبو دبي 2020.. ابتكارات ثورية من نظرية رياضية ومواقع أثرية (فيديو)

يتكون جناح جمهورية أيرلندا في منطقة اليوبيل بإكسبو دبي 2020، من مبنى وفناء واسعين، ويقدم أنشطة مليئة بالأحداث، تُبرز الجزيرة الأوروبية كوجهة ملائمة للدراسة والزيارة وممارسة الأعمال التجارية تحت شعار ”تعال إلى أيرلندا.. كن مصدر إلهام“.

نظرية رياضية على واجهة الجناح

أنشأ الجناح الأيرلندي بإكسبو دبي 2020، مهندسون معماريون من مكتب الأشغال العامة في حكومة أيرلندا. حيث يعرض رسما توضيحيا في أعلى بوابة واجهة الجناح، المعادَلة الرياضية ”الكواتيرنيون“، والتي توصل إليها عالم الرياضيات والفلك الأيرلندي ويليام هاميلتون (1805-1865)، في عام 1843.

وتستخدم هذه المعادَلة في الوقت الحالي في العديد من العمليات الرياضية التطبيقية والنظرية، لصنع التقنيات الحديثة من بينها أنظمة الروبوتات.

أعمدة بتبريد ذاتي من وحي نحت أثري

صمم الفريق الهندسي الأعمدة والهياكل المعمارية في محيط الجناح، بميزة التبريد الطبيعي، على غرار منحوتة صخرية عمرها 5000 عام في موقع مقبرة نوث بقرية بوين فالي شرق أيرلندا، حيث يتميز النحت الأثري بفجوات واسعة تسمح بنفاذ الهواء داخله.

وتضفي مسامية الأعمدة في محيط الجناح الأيرلندي، جَمالا فائقا في الليل، حيث تتوهج بأضواء الليزر، لتعكس مشهدا من بيئة الطبيعة الخضراء.

غرفة بيضاوية تحاكي مقبرة من العصر الحجري

أما المبنى الرئيس للجناح، فهو عبارة عن غرفة بيضاوية تتميز بسقف مخروطي مع نافذة تطل على السماء. حيث صمم الفريق الهندسي، المبنى البيضاوي، من وحي الصندوق المضيء لهيكل المقبرة الأيرلندية نيوغرانغ، والتي بنيت خلال العصر الحجري الحديث في عام 3200 قبل الميلاد؛ ما يجعلها أقدم من معلم ستونهنج البريطاني والأهرامات المصرية.

ومن المعروف أن ضوء الشمس يتدفق على معلم نيوغرانغ في شهر ديسمبر من كل عام، إيذانا بالانقلاب الشتوي.

وتعرض الغرفة البيضاوية، للزوار القصة الأيرلندية، من خلال إسقاط صور على الحائط باستخدام عدد من أجهزة العرض ”بروجكتور“، لإنشاء سلسلة صور بزاوية 360 درجة، ومع مزيج من تقنيات الإضاءة، يوفر العرض أجواء درامية.

غرفة هاميلتون

أطلق منظمو الجناح، اسم عالِم الرياضيات والفلك الأيرلندي، ويليام هاميلتون، على غرفة مركز الجناح، وتحتوي الغرفة على لوحات فنية من مجموعة ”تاين“ للرسام الأيرلندي لويس لو بروكي (1916-2012)، وملحمة من الأدب الأيرلندي بعنوان ”غارة الماشية“.

كما وتستضيف غرفة هاميلتون، برعاية الأكاديمية الملكية الأيرلندية، سلسلة من الأحداث، مثل حلقات نقاش لأكاديميين ومبدعين وشخصيات سياسية، إضافة إلى ورش عمل لمنظمة (CoderDojo) العالمية، الخاصة بتعليم الأجيال القادمة في 75 دولة، حول الإبداع وصنع التغيير.

الفناء

صُممت هذه المساحة من الجناح الأيرلندي، على شكل مربع داخل مربع، مع سقف مفتوح ومحيط داخلي مسقوف؛ ما يضفي الحيوية على كل الساحة المفتوحة بنمط التصميم الأوروبي والتي تعرف باسم ”الدير“، وتصميم الحدائق العربية.

ويوفر الفناء مكانا للاستماع إلى عدد من الموسيقيين الأيرلنديين، والتحدث معهم حول موهبتهم وتقاليدهم الموسيقية.

المعارض

يضم الجناح معرضا مؤقتا بعنوان ”إستراتيجيات تحول العمارة الأوروبية كنموذج للرعاية“، ويتم تقديمه بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من الأول من نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر الجاري“.

ويسلط المعرض الضوء على الأساليب الإبداعية، لتسريع التحضر في إنشاء المباني والبنية التحتية التي تمثل 40% من جميع انبعاثات غازات الدفيئة.

ويركز على مشروع يسمى ”De Flat“ في أحد أحياء العاصمة الهولندية أمستردام، وهو عبارة عن تجديد مبتكر لواحد من أكبر المباني السكنية، باستخدام لوح منحن يضم 500 شقة.

ومشروع ثان لتجديد ثلاثة مباني إسكان اجتماعية قديمة مكونة من 530 مسكنا، في حي بمدينة بوردو الفرنسية، إذ يعمل المشروع على تحويلها من خلال ترقية المرافق وإضافة مزيد من الإضاءة.

ويولي كلّ من المشروعين اهتماما خاصا بترقية المباني المبنية بالفعل مع تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

فيما يقدم المعرض الدائم بالجناح، الإبداع الأيرلندي بعنوان ”نحن الصنّاع“، ويضم نطاقا واسعا من مختلف الأشكال الفنية إلى العلوم والتكنولوجيا، مثل مشروع ”القمر الصناعي المرن“، و“زراعة النباتات في المساحات الداخلية“، بالإضافة إلى الحرف اليدوية والمنتجات الرياضية والمنزلية وصناعة المنسوجات والملابس.