كرة القدم تنجح في رسم الفرح على وجوه اليمنيين (فيديو)

نجح ناشئو المنتخب اليمني لكرة القدم، مساء الاثنين، في رسم البهجة والفرحة على وجوه اليمنيين المثقلة بجراح الحرب وتبعاتها منذ نحو 7 سنوات، بعد أن حقق لقبه الأول في بطولة اتحاد غرب آسيا لناشئي كرة القدم في نسختها الثامنة، أمام نظيره المنتخب السعودي، مستضيف البطولة.

وعمّت الاحتفالات الشعبية مختلف المدن اليمنية، شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا، على الرغم من حالة الانقسام التي فرضتها الحرب التي تشهدها البلد بن الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين، بواسطة إطلاق الرصاص والألعاب النارية ومواكب السيارات وترديد الهتافات الوطنية، بشكل يؤكّد أن اليمنيين متلهفين لأي فرح يسرقهم من واقع معاناتهم المريرة التي أفرزتها الحرب وجعلت مأساتهم الإنسانية أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وعبّر مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على تويتر، عن سعادته بأن يرى ”الوحدة والفرح والاحتفالات في جميع أنحاء البلاد“. مرسلًا تهانيه ”الحارّة لمنتخب اليمن لكرة القدم بفوزه ببطولة غرب آسيا للناشئين لعام 2021“.

وقال الصحفي اليمني، ماجد الداعري، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ”من شاهد الأفراح التي وحدت الشعب اليمني بفوز منتخب الناشئين ببطولة غرب آسيا على السعودية وبأرضها ورغم معاناته، يدرك أن تلك الاحتفالات الغير مسبوقة التي سادت شوارع وأحياء المدن اليمنية الموجوعة بأزمات الحياة، كانت تعبيرا شعبيا يتجاوز فوز منتخب بكرة قدم أو حتى الاحتفال رياضيا بأول بطولة لليمن التي قهرت المستحيل بفوز اشبالها بالبطولة لأول مرة خارج أرضهم!“.

وعلق المحلل العسكري، العميد خالد النسي، في تغريدة على تويتر، قائلًا: ”فوز المنتخب أدخل الفرحة في قلوب الجميع شرق وغرب شمال وجنوب في الداخل والخارج يمكن لانه الفوز الوحيد بعد سنوات من الهزائم نتج عنها ضياع وشتات وفقر وخوف ومجاعة، منذ سنوات والناس تبحث عن سبب للفرح ولم تجده حتى فاز المنتخب وأعطاهم هذا الفرح، أتمنى ان نحصل على أسباب تجعل الناس تفرح“.

وتجّمع الآلاف من اليمنيين في عدن وصنعاء وتعز والمكلا وغيرها من المدن، لمتابعة مجريات المباراة النهائية التي انتهت أشواطها الأصلية بتعادل إيجابي بين منتخبي اليمن والسعودية للناشئين، بهدف وحيد لكل منهما، قبل أن تتجه المباراة لركلات الترجيح التي تفوّق فيها ناشئو اليمن بـ5 ركلات مقابل 4 ركلات لناشئي السعودية، لتنطلق بعدها الاحتفالات بشكل كبير في مختلف المدن اليمنية لعدة ساعات.

وأجرى رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، اتصالا هاتفيا بمدرب المنتخب اليمني للناشئين، قيس محمد صالح، لتهنئة البعثة اليمنية بالتتويج لأول مرة بطلًا لبطولة اتحاد غرب آسيا لناشئي كرة القدم، في حين اعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيات الحوثيين، مهدي المشاط، فوز المنتخب اليمني له ”قيمة معنوية كبيرة لدى كل اليمنيين“.

ورأى الصحفي همدان العليي، في تغريدة على تويتر، أنه مع كل فرحة يمنية ”يشعر الحوثيون بالعزلة. يكرهون الجمهورية وفي ذات الوقت يدعون بأنهم مع النظام الجمهوري.. تماما كما يكرهون الهمداني والشوكاني والبردوني والعمراني والمقالح، ويظهرون حبهم لهم . اليوم، يبتسمون ابتسامة صفراء خبيثة وهم يشاهدون فرحة اليمنيين، لكنهم يشعرون بالعزلة“.

واعتبر الناشط اليمني، محمد المياحي، في منشور على فيس بوك، أن ما حدث ليس نصرًا رياضيًا عابرًا، أو مجرد بطولة، بل ”إنه مهرجان شفائي لترميم الروح اليمنية الكسيرة، حدث يكتسب قيمة عليا متجاوزة للواقعة الرياضية، إنها هبة قدرية صنعتها الأقدام اليمنية أو جاءت بها السماوات. حفلة مفتوحة وممتدة لمعالجة آثر الخراب في أعماق اليمنيين“.