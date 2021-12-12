وفاة آن رايس صاحبة "مقابلة مع مصاص دماء" عن 90 عاما

توفيت الكاتبة الأمريكية آن رايس يوم أمس السبت عن عمر يناهز 90 عاما، وهي مؤلفة روايات الخيال ومصاصي الدماء، أشهرها ”مقابلة مع مصاص دماء“، التي تحولت إلى فيلم سينمائي حقق نجاحا كبيرا.

وأعلن نبأ وفاة الكاتبة الأمريكية ابنها كريستوفر رايس عبر صفحته على ”فيسبوك“ من خلال تدوينة مؤثرة، موضحا أن والدته فارقت الحياة بسبب مضاعفات سكتة دماغية.

وجاء في تدوينته أنه ”في ساعاتها الأخيرة، جلست بجانب سريرها في المستشفى، مستذكرا بإعجاب إنجازاتها وشجاعتها“.

وللكاتبة الراحلة آن رايس المنحدرة من أصل إيرلندي عشرات المؤلفات، بعضها جريء وبعضها له صبغة دينية، وأغلبها في سلسلة ”مصاصي الدماء“، وبيعت لها 150 مليون نسخة عبر العالم.

لكن رواية ”لقاء مع مصاص دماء“ الصادرة عام 1976 هي الأشهر على الإطلاق، بفضل الفيلم الذي أخرجه نيل جوردان عام 1994، وكتبت المؤلفة السيناريو الخاص به.

وأدى دور البطولة في الفيلم نجوم من العيار الثقيل، أمثال الأمريكيين براد بيت وتوم كروز، إضافة إلى الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس.

ويحكي الفيلم قصة حياة طويلة استمرت لقرون، عاشها مصاص دماء يدعى لويس، ويفترض أنه طيب أدى دوره النجم براد بيت، من خلال لقاء يجريه معه صحفي مغامر، وينتهي بهجوم مصاص الدماء عليه ليضمه إلى بني جنسه.

كما اقتبست السينما الأمريكية عام 2002 رواية أخرى لآن رايس، عنوانها ”ملكة الملعونين“، لكن الفيلم لم يحقق نجاحا يذكر.

توصف قصصها غالبا بأنها وصفية وخصبة، وكانت تنسج في كتبها بعض الأحداث التاريخية والآراء الفلسفية والاجتماعية.

بالنسبة لمعجبيها، فإن أعمال رايس تعتبر من أفضل الروايات الشعبية الحديثة.

وعلى المستوى الشخصي، كانت رايس متزوجة من الشاعر والكاتب والرسام والأستاذ الجامعي الأمريكي ستان رايس لواحد وأربعين عاما، حتى وفاته عام 2002 بسبب سرطان في الدماغ.

يشير نمط مشاركاتها السياسة منذ 1998 إلى أنها بقيت مع الحزب الديمقراطي الأمريكي، حيث إنها دعمت جون كيري في الانتخابات الرئاسية لعام 2004 وعارضت الحرب على العراق.

اكتشفت رايس معاناتها من مرض السكر عندما دخلت غيبوبة في ديسمبر/كانون الأول 1998، ومنذ ذلك الحين أصبحت داعية للناس ليقوموا باختبار السكر لديهم، وفي 2003 خضعت لجراحة معوية لتخفيض وزنها.