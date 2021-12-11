وفاة الصحفي المغربي فهد يعتة

توفي الكاتب والصحفي المغربي فهد يعتة في مدينة الدار البيضاء، اليوم السبت، عن عمر يُناهز 69 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الراحل فهد يعتة، الذي يُعتبر من الإعلاميين المعروفين في المغرب، قد أسس في حياته صحيفة ”لا نوفيل تريبون“، وكان يشغل مدير تحرير الصحيفة الناطقة باللغة الفرنسية، حيثُ كان يُديرها جنبًا إلى جنب مع زوجته عفيفة دسولي، الاسم المعروف في الصحافة الاقتصادية والمالية المغربية.

وخلال مسيرته المهنية، شغل الراحل فهد يعتة مناصب صحفية عدة، منها رئاسة تحرير صحيفة ”البيان“ الناطقة باللغة الفرنسية، وعلى الصعيد السياسي، كان الناطق باسم حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقًا)، الذي كان والده الراحل علي يعتة، الذي عاش 77 عامًا، وتوفي في عام 1997، من مؤسسي الحزب وشغل منصب أمين عام الحزب لأعوام طويلة.

شغل الراحل فهد يعتة رئاسة تحرير مجلة ”Tijaris“، والمجلة الشهرية ”Enjeux“ وصحيفة ”La Vie Economique“، ثم أسس صحيفة أسبوعية ”لانوفيل تريبون“ سنة 1995، وأطلق نسختها الرقمية في عام 2011.

وكان فهد يعتة حاصلا على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية، وشهادة في القانون وبكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الفرنسية ”باريس1″، التابعة للسربون.

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل فهد يعتة مُدرسًا في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، كما درس أيضًا في مجموعة من المعاهد الصحفية في المغرب.

ونعى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، الكاتب و الصحفي فهد يعتة، حيثُ قال إنه ”ينتمي لأسرة سياسية عريقة في النضال، حيث كان له مسار إعلامي غني ومعروف على صعيد واجهات إعلامية مختلفة، بينها جريدة بيان اليوم“.

وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لصحيفة ”هسبريس“ الإلكترونية المغربية، ”الخبر الحزين شكل صدمة بالنسبة لنا جميعا، خاصة الأشخاص الذين عرفوه عن قرب“، مقدما ”كل التعازي لأسرته الصغيرة والكبيرة في المغرب“.

من ناحيته، كتب نور الدين مفتاح، رئيس الفيديرالية المغربية لناشري الصحف، في تدوينة على صفحته الخاصة بموقع ”فيسبوك“: ”فارس آخر من فرسان صاحبة الجلالة يترجل عن صهوة الحياة، رحم الله فهد يعته. وعزاؤنا واحد“.

وكان للراحل شقيق توأم اسمه ندير يعتة، وكان أيضًا صحفيًا مرموقًا، وتوفي سنة 1996.