عشرات القتلى والجرحى.. بايدن: أعاصير وسط أمريكا مأساة تفوق التصور

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت أن الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى في وسط الولايات المتحدة تشكل ”مأساة تفوق التصور“.

وأوضح ”بايدن“ عبر ”تويتر“ أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفا ”نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين“.

ولقي 50 شخصا على الأقل حتفهم في كنتاكي بعدما اجتاحت أعاصير الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة وتسبب بتدمير جزء من المدينة، حسبما أعلن حاكم الولاية للصحافيين، في وقت عاثت عواصف أخرى دمارا في مساحات واسعة من البلاد.

ولحقت أضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي من جراء الإعصار الأقوى على الإطلاق، والرياح المرافقة له والتي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر، وفق الحاكم آندي بيشير.

وفي الليلة نفسها اجتاحت عاصفة مستودعا كبيرا لشركة أمازون في ولاية إيلينوي كان بداخله قرابة مئة موظف، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال بيشير ”أخشى أن يكون قد قتل أكثر من 50 شخصا في كنتاكي.. ربما ما بين 70 و100، الأمر مروع“، مضيفا بأن الإعصار هو ”الأشد في تاريخ كنتاكي“.

وأوضح أن سقفا انهار في مصنع للشموع متسببا ب“خسائر بشرية كبيرة“ في مدينة مايفيلد.

وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبان دمرتها العاصفة فيما تناثرت قضبان الحديد الملتوية والأشجار المقتلعة وحجارة الطوب في الشوارع تاركة وراءها واجهات منازل مدمرة.

وأكد بيشير أنه ”قبل منتصف الليل أَعلنت حالة طوارئ“، وكانت عشرات من عناصر البحث والانقاذ قد نشروا في وقت لا تزال الولاية تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي.

وجاء الإعصار فيما عاثت عواصف خرابا في ولايات أمريكية عدة.

وبذل مئات المسؤولين جهودا طيلة الليل وحتى ساعة مبكرة السبت، لإنقاذ الموظفين في المنشأة التي سُوي ثلثها بالأرض، وكان الموظفون يعملون دواما ليليا لتسليم طلبيات قبل أعياد الميلاد.

وتخوفت وكالة كولينسفيل لإدارة حالات الطوارئ من ”خسائر بشرية كبيرة“ مع ”العديد من الأشخاص العالقين في مستودع أمازون“.

وكان تحذير من إعصار معلنا في تلك الأثناء.

وأظهرت تسجيلات بثتها العديد من القنوات الإخبارية الأمريكية ووسائل التواصل الاجتماعي لمستودع إدواردسفيل أمازون، جزءا كبيرا من السقف مقتلعا فيما انهار أحد جدرانه وتناثرت المخلفات في الموقع.

وأعلنت شرطة إدواردسفيل في بيان عن ”وفيات مؤكدة“.

وقال حاكم إيلينوي جي بي برايتزر ”صلواتي لأهالي إدواردسفيل هذا الليل“.

وأضاف بأن ”شرطة ولاية إيلينوي ووكالة إدارة الكوارث في إيلينوي تنسقان عن كثب مع المسؤولين المحليين، وسأواصل مراقبة الوضع“.

وفي بيان أرسل إلى وسائل إعلام محلية قال المتحدث باسم أمازون ريتشارد روكا إن ”سلامة ورفاه موظفينا وشركائنا أولويتنا القصوى الآن، نقوم بدراسة الوضع وسنشارك معلومات إضافية عند ورودها“.

أما في أركنساو قتل شخص وحوصر 20 آخرون بعدما اجتاح إعصار دار مونيت مانور للمسنين، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مضيفة أن شخصا آخر لقي حتفه في مكان آخر في الولاية.

وقال المسؤول في مقاطعة كريغهيد مارفن داي لقنوات إخبارية محلية إن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج العالقين في المبنى الذي ”لحقت به أضرار بالغة“.

وفي ولاية تينيسي لقي شخصان على الأقل مصرعهما في حوادث مرتبطة بالعاصفة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في إدارة الطوارئ.

واجتاحت أعاصير أربع ولايات هي ميزوري وأركنساو وكنتاكي وتينيسي فيما صدرت تحذيرات متعلقة بإيلينوي.

وحذر علماء من أن التغير المناخي يزيد شدة العواصف ووتيرتها، ما يمثل تهديدا متزايدا لمناطق تشهد ظروفا مناخية قاسية بالفعل.