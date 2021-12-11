آخر ظهور للشاعر الكويتي الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح (فيديو)

وثق مقطع فيديو آخر ظهور للشاعر الكويتي الراحل الشيخ دعيج الخليفة الصباح، وذلك قبل ساعات من وفاته، بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وكان دعيج الخليفة مشاركًا، مساء اليوم الذي سبق وفاته، في التجمع السنوي السادس لخريجي ثانوية كيفان، التي تخرج فيها سابقًا، بحسب قوله.

وقال الشاعر في آخر فيديو له: ”تشرفت اليوم بحضور التجمع السنوي السادس لخريجي ثانوية كيفان، ولي الشرف أنني من خريجي ثانوية كيفان، دخلتها في العام 1984، وتخرجت منها في العام 1988“.

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وأضاف: ”انقطعت عنها لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وبفضل الله ودعاء كل أهلنا انتهت أو شبه انتهت هذه الأزمة“.

وأُعلن في الكويت، اليوم السبت، وفاة الشاعر الكويتي المعروف الشيخ دعيج الخليفة الصباح، عن عمر ناهز الـ 50 عامًا.

ونعى الديون الأميري الراحل، في بيان له، جاء فيه: ”ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ دعيج خليفة الخليفة الصباح عن عمر ناهز الـ 50 عامًا، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم السبت“.

عاجل | الفيديو الأخير للراحل الشيخ #دعيج_الخليفة قبل ساعات من وفاته مشاركاً في التجمع السنوي السادس لخريجي ثانوية كيفانhttps://t.co/vRTLWhufCA pic.twitter.com/wspJWkbtKc — الراي (@AlraiMediaGroup) December 11, 2021

ونعى طيف واسع من الشخصيات الرسمية، والمجتمعية، والثقافية، ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ الراحل، معددين مآثره وخصاله الحميدة، ومترحمين عليه بعد مسيرة طويلة حافلة بالنجاحات، والسيرة الحميدة.