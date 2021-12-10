السعودية.. حقن "البوتوكس" و"الفيلر" تبعد 43 إبلا عن مسابقة "المزاين"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 إبلا من مسابقة سنوية للجِمال بسبب خضوعها لعمليات تجميل وللحقن بالبوتوكس بغرض الفوز بالجوائز التي تتجاوز 66 مليون دولار، وفق ما أفاد مسؤول فرانس برس.

تحتضن بلدة صياهد رماح الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمال شرق العاصمة منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر ولمدة شهر ”أكبر مهرجان للإبل على مستوى العالم“ في نسخته السادسة.

ويضم المهرجات مسابقة ”المزاين“ التي تقيس مدى جمال الإبل، وهو ما يدفع المشاركين لإجراء عمليات تجميل وحقن بـ“البوتوكس والسيليكون والفيلر“ لتغيير شكل شفاه الإبل وحدباتها وأسبالها مع احتدام المنافسة للفوز بالجوائز القيمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه ”تم استبعاد 43 إبلا نتيجة اكتشاف العبث بها من قبل اللجنة المختصة بالعبث“.

ويعد ذلك ”الإعلان الأكبر في حالات العبث منذ النسخة الأولى“، حسب الوكالة الرسمية.

تُفحص الجمال باستخدام ”أجهزة متخصصة ومتطورة توضح كل التفاصيل الدقيقة للإبل وما قد يطرأ عليها من تدخلات بشرية“.

وقال مسؤول في المهرجان، تحدث شريطة عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس، إن السلطات ”حريصة أن تكون الإبل بشكلها وسلالتها الحقيقية“، مشيرا إلى أن ”التجميل يندرج تحت تعذيب الحيوانات بموجب قانون حماية الحيوانات“.

كما يضم المهرجان سباق ”الهجن“.

تعرف الجِمال باسم ”سفن الصحراء“، وكانت تستخدم في الماضي للتنقل عبر رمال شبه الجزيرة العربية، حتى أصبحت رمزا تقليديا للخليج.

وتعد تربية الجمال صناعة تقدر بملايين الدولارات في الخليج وتنظم دولها فعاليات مماثلة على مدار العام.

وتنتشر في المنطقة مراكز لتجميل الإبل بغرض المشاركة والفوز في هذه المسابقات.

وقال المسؤول إنه ”سيتم فرض غرامات مالية باهظة (على المخالفين) ومنعهم نهائيا من المشاركة في المسابقات مستقبلا“.

وهو ما أكد أنه سيكون ”أمرا مؤلما للقائمين على تربية الإبل“.

ويمكن أن يصل سعر الإبل التي تمتلك مواصفات جمالية تؤهلها للفوز بمسابقات المزاين، مثل حجم الوجه وشكله وحجم الشفاه، ملايين الريالات.

إلى ذلك، تفرض السلطات عقوبات تتضمن الغرامة والحرمان على من يتورطون بإخضاع إبلهم لعمليات تجميل محظورة لتعزيز فرصهم بالفوز بجوائز المسابقات الكبيرة.

وافتتح نادي الإبل السعودي عام 2017، للإشراف على خطط المملكة في الاهتمام بحيوان الصحراء ذي المكانة الكبيرة في نفوس السعوديين وماضي بلادهم.