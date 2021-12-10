الجناح الياباني بإكسبو دبي 2020.. قصر أسطوري بتكنولوجيا فائقة

تملك اليابان روابط تاريخية وثقافية منذ سنين طويلة مع الشرق الأوسط، وخلال مشاركتها بإكسبو دبي 2020، تم إنشاء مبنى جناحها في المعرض العالمي، بتصاميم فنية تجمع بين فن الزخرفة العربي ”أرابيسك“، والتصاميم التقليدية اليابانية التي تضم فن الزخرفة بنمط أوراق القنب ”الأسانوها“، وفن طي الورق ”الأوريغامي“، وفن تغليف الهدايا ”أوريغاتا“.

مفهوم معماري جديد بأنظمة مستدامة

يبدو الجناح الياباني في معرض إكسبو دبي 2020، قصرا من قصص الخيال العلمي، حيث يتكون شكله المستطيل الأبيض، من شبكة هندسية دقيقة، مع إطلالة على بركة مياه، تنعكس عليها واجهة المبنى المهيب.

وقالت يوكو ناغاياما، المهندسة المعمارية اليابانية، والمسؤولة عن تصميم الجناح الياباني بإكسبو دبي 2020: إن ”إنشاء المبنى جاء بنوع جديد من الشبكة الهندسية ثلاثية الأبعاد، من خلال دمج التصاميم التقليدية العربية – اليابانية معا، حيث يمكن أن يعمل كفلتر لمنع تسلل أشعة الشمس الحارقة داخل المبنى“.

وأضافت ناغاياما أن بركة الماء أمام المبنى تعمل على تبريد المنطقة، وتعكس كذلك واجهة ديناميكية.

عندما تلتقي الأفكار

تعرض اليابان حضارتها المتطورة في إكسبو دبي 2020، في عروض تفاعلية بأحدث وسائل التكنولوجيا اليابانية، وذلك من منطلق شعار مشاركتها في الحدث العالمي ”عندما تلتقي الأفكار“.

وتكشف من خلالها أن اليابان مكان تلتقي فيه الأفكار من جميع أنحاء العالم، للتوصل إلى ابتكارات جديدة، وخلق غد أفضل.

ويأخذ الجناح الياباني ضيوفه في رحلة مليئة بالأحداث والمفاجآت، والتي تحفز الحواس ومن بينها:

ملابس يتغير لونها ذاتيا

استخدم مصمم الأزياء الياباني موريناغا كونيهيكو، تقنية صديقة للبيئة وعالية الأداء، في تصميم الزي الرسمي لطاقم جناح اليابان، حيث صنع السترات والأحذية الرياضية والحقائب بطبعة عاكسة للضوء، تظهر بيضاء في ظروف الإضاءة العادية، وتتحول إلى اللون الوردي في ظروف الإضاءة المنخفضة.

سماعات وهواتف ذكية خاصة للزوار

يزود قسم الخدمات بالجناح الضيوف بسماعات وهواتف ذكية خاصة لإرشادهم عن المعرض والتقنيات بالجناح، وبعد انتهاء جولتهم يعيدونها إلى القسم.

مسرح ثلاثي الأبعاد

يدمج المسرح الرقمي بين تكنولوجيا البيانات المتطورة مع الفن الجرافيكي، حيث يعرض أمام الزوار مشاهد نابضة بالحياة بزاوية 360 درجة.

ويقدم المسرح في مشاهد ثلاثية الأبعاد، لمحة عن التاريخ الياباني، وأحدث ابتكارات البلاد، وكذلك الطبيعة والثقافة التقليدية والترفيهية التي تضم الألعاب التقليدية في اليابان.

وتتحدث العروض التكنولوجية كذلك، عن التحديات التي تواجه اليابان في النمو الاقتصادي، والتحديات العالمية في مواجهة تغير المناخ.

مطعم سوشي مع مسرح الديودراما

يضم جناح اليابان، المطعم الياباني ”Sushiro“ لأطباق السوشي، حيث يجمع بين أحدث تقنيات خدمة بيع السوشي الدوار، ومسارح مصغرة محاطة بالزجاج ”ديوراما“ تعرض 128 قطعة فنية، ومنها صور وتماثيل لشخصيات الرسوم المتحركة اليابانية ”الأنمي“، و“غاندام“، و“بوكيمون“.

إكسبو 2025

تستضيف اليابان الدورة القادمة للمعرض العالمي إكسبو، والمقرر عقدها في عام 2025.

وخلال مشاركتها في إكسبو دبي 2020 دبي، خصصت قسما بالجناح بعنوان ”إكسبو 2025 أوساكا – كانساي – اليابان“.

وتعرض خلاله كيف يمكن لأفكار وأعمال وتحديات الأشخاص من جميع أنحاء العالم أن تتجمع معا، لوضع شعار إكسبو 2025 القادم، وتشكيل أهدافه.