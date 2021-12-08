إكسبو دبي.. الجناح السويسري وسائل مبتكرة لتحويل المخلفات إلى ثروات

تحت شعار ”انعكاسات“، يعكس الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي، رؤية سويسرا حول تحقيق الاستدامة والوصول إلى عالم خال من الملوثات، من خلال عرض أحدث ابتكاراتها التكنولوجية.

ويقدم الجناح أنشطة وفعاليات عن عجائب دول أوروبا، والتي تعرف بأكثر بلدان العالم رفاهية، وتشتهر بالطبيعة الغنية والثراء المعرفي والثقافي.

تقنيات دون نفايات

أنشأ فريق المهندسين المعماريين جناح سويسرا في منطقة الفرص بإكسبو دبي، مكعب الشكل من وحي خيام البادية.

وأوضح مانويل سالشلي المفوض العام للجناح السويسري في إكسبو 2020، أن الفريق الهندسي صمم هيكل الجناح من سقالات ومنسوجات منتجة بأنظمة مستدامة، مع واجهة مرايا، إذ بعد انتهاء فعاليات الحدث العالمي، يمكن تفكيك المبنى بسهولة ودون ملوثات، وإعادة استخدامه في مشاريع مختلفة.

ويستضيف جناح سويسرا معرضا بعنوان ”لا يوجد وقت لتراكم النفايات“، إذ يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول ”دور تزايد كمية النفايات في التسبب بمشاكل بيئية كبيرة في جميع أنحاء العالم“.

وأظهرت عروضات رقمية مدى ابتكار سويسرا في إدارة النفايات وتحويلها إلى أشياء ذات قيمة ومنها:

صنع ثروة من الهواتف البالية

عرض المعرض الرقمي طريقة صديقة للبيئة للتخلص من الهواتف الذكية المنتهية الصلاحية، ويمكنها أيضا صنع ثروة، من خلال إعادة تدوير ما تحتويه هذه الهواتف من معادن ثمينة، حيث يحوي 18 هاتفا ذكيا 1 غرام من الذهب.

تدوير أحذية التزلج

تحظى أحذية التزلج بشعبية كبيرة في سويسرا، ولكن يواجه خبراء حماية البيئة صعوبة في إعادة تدويرها. لذا قدم معرض الجناح السويسري، تقنية جديدة طورتها جامعة العلوم التطبيقية بشرق سويسرا، يمكنها إعادة تدوير أحذية التزلج بنسبة 100٪، واستخدامها في صنع خيوط طباعة للطابعات ثلاثية الأبعاد.

ديدان تأكل النفايات

وعرض المعرض أعمالا بحثية حديثة، توصلت إلى أن الآلاف من ديدان الأرض يمكنها أن تأكل النفايات، ويمكنها تحويل 65 كغم من النفايات العضوية إلى تربة.

أزياء عصرية من البلاستيك

وأظهرت تقنية في المعرض، طريقة جديدة لإعادة تدوير البلاستيك، وتحويله إلى أحدث تصميمات الأزياء.

وقدم جناح سويسرا في المعرض، أقمشة مصنوعة من عبوات بلاستيكية بنسبة 100٪.

فعاليات ترفيهية

تتنوع الفعاليات الترفيهية في الجناح السويسري، حيث تضم قِسما بعنوان ”بحر الضباب“ يغمر زواره برذاذ ضبابي بارد.

أما العروض الاستعراضية فتعزف الموسيقى باستخدام عينة من الآلات الموسيقية السويسرية الغريبة الشكل.

وبإمكان الضيوف تجربة مظلات سويسرا المصنوعة من أقمشة ”سنبريلا“ الصلبة والمقاومة للتلف.

وفي فترة الاستراحة، يمكن لضيوف الجناح الاسترخاء وتذوق مجموعة متنوعة من الشوكولاتة السويسرية في مقهى ومتجر Sprüngli السويسري الواقع في الطابق الأرضي من الجناح.