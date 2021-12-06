انطلاق مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" في السعودية الإثنين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

بعد نحو أربع سنوات على فتح دور السينما، ينطلق في السعودية الإثنين أول مهرجان سينمائي ضخم، تدعمه حكومة المملكة الساعية لبناء صناعة ترفيهية جديدة.

وتُنظّم الدورة الافتتاحية لمهرجان ”البحر الأحمر السينمائي“ في مدينة جدة الساحلية في غرب البلاد بين الـ6 والـ15 من كانون الأول/ ديسمبر، وتشمل 138 فيلما طويلا وقصيرا من 67 بلدا بـ34 لغة، وتنطلق غداة تنظيم أول سباق فورمولا واحد في المملكة.

ومن بين الأعمال المشاركة في المهرجان، الفيلم الأردني ”الحارة“ للمخرج باسل غندور الذي أثار إعجاب النقاد، إضافة إلى أفلام غير عربية بينها ”سيرانو“ لجو رايت و“83″ عن فوز الهند بكأس العالم في الكريكت سنة 1983.

ويكرّم المهرجان أيضا المخرجة والمنتجة هيفاء المنصور، أول مخرجة سعودية. التي عُرفت بفيلمها ”وجدة“ عام 2012، أول عمل سينمائي طويل يتم تصويره في المملكة، وقد نال جوائز عالمية عدة. بعدها أخرجت المنصور أفلاما في هوليوود.

وكانت السعودية أعادت فتح دور السينما في نيسان/ أبريل 2018، بعد عقود من الإغلاق.

ويأتي انعقاد المهرجان بعدما تضاعفت الأعمال السينمائية والتلفزيونية السعودية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبينها إنتاجات بموازنات ضخمة.

والمهرجان الذي من المفترض أن يشارك فيه ممثلون عالميون ومن المنطقة العربية، سيكون من بين الأكبر في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن المخرج السعودي أحمد الملا، قوله: ”قبل السماح بالسينما في 2018، لم يكن هناك إمكانية للتصوير أو الحصول على تمويل. الأمور كانت تعتمد على الطاقة الفردية“.

ويدير الملا منذ 2008 ”مهرجان أفلام السعودية“، وهو مهرجان مستقل للأفلام المحلية مركزه مدينة الدمام في المنطقة الشرقية.

ويوجد في المملكة اليوم أكثر من 39 صالة سينما بعدد شاشات تجاوز 385 تشغّلها خمس شركات. ورغم الإنتاج السعودي الكبير.

والأسبوع الماضي، أطلقت هيئة الأفلام السعودية استراتيجية لتطوير صناعة الأفلام السعودية تتضمن 19 مبادرة تهدف إلى خلق حراك كبير في قطاع الأفلام بالمملكة، وتوفير بنية تحتية للإنتاج السينمائي وتمكين المواهب والقدرات السعودية.

وبحسب الناقد الفني المصري والمسؤول الإعلامي في مهرجان القاهرة السينمائي محمد عبد الرحمن، فإنه ”من المهم أن تنافس السينما السعودية محليا داخل السعودية“، مشيرا إلى أن ”معظم الفاعليات الفنية في مهرجان الرياض مستوردة من دول أخرى“.

وتعاني صناعة السينما السعودية من نقص في الكوادر المحترفة وفرص التدريب وغياب الاستثمار المحلي والأجنبي، بحسب خبراء، وهو ما تحاول مبادرة هيئة الأفلام معالجته.

ودخلت شركة ”أم بي سي ستوديوز“، الذراع السينمائية لشبكة القنوات السعودية الشهيرة في الشرق الأوسط، على خط إنتاج أفلام سينمائية عالمية ناطقة باللغة الإنجليزية بميزانيات ضخمة.

وتصور ”أم بي سي ستوديوز“ فيلم ”ديزرت واريور“ الذي يحاكي ملحمة قديمة تدور أحداثها في شبه الجزيرة العربية في مدينة نيوم المستقبلية التي تبنيها المملكة في الشمال. ويعد الفيلم أكبر إنتاج سينمائي يصور في السعودية على الإطلاق، كما ذكرت الشركة.