إصابة ملكة هولندا السابقة بياتريس بفيروس كورونا

قالت خدمة الإعلام الملكي في هولندا (آر.في.دي) في بيان السبت إن بياتريس ملكة هولندا السابقة التي تبلغ من العمر 83 عاما أصيبت بفيروس كوفيد-19 .

وأضاف البيت الملكي إن بياتريكس خضعت للاختبار بعد أن شعرت ”بأعراض البرد المعتدل“.

وقال إنها عزلت نفسها في المنزل وتلتزم بقواعد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم.

و كانت بياتريكس ملكة هولندا لمدة 33 عامًا حتى تنازلت عن العرش في عام 2013 ، عندما أصبح ابنها الأكبر، فيليم ألكسندر، ملكًا.

وزارت الأسبوع الماضي جزيرة كوراكاو الكاريبية، وهي جزء من مملكة هولندا.

وقالت للصحفيين إنها أخذت جرعة معززة للقاح ضد كورونا.

وتشهد هولندا موجة قياسية من حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تهدد بإغراق نظام الرعاية الصحية في البلاد.

واتخذت السلطات قرارا بالعودة إلى الإغلاقات ليلا منذ الأحد الماضي لمدة ثلاثة أسابيع، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية.

ومن الساعة 5 مساءً حتى 5 صباحًا، يجب إغلاق المتاجر غير الأساسية والمطاعم والبارات والأماكن الثقافية. ويمكن أن تظل محلات السوبر ماركت مفتوحة حتى الساعة 8 مساءً.

كما سيكون ارتداء الكمامة إلزاميا للطلاب والمعلمين، وسيكون التباعد الاجتماعي إلزاميًا في جميع الأماكن العامة.

وفي مؤتمر صحفي تم تقديمه قبل أسبوع بسبب تدهور الوضع، قال وزير الصحة هوغو دي جونج: ”عدد نتائج الاختبارات الإيجابية التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسابيع الأخيرة مرتفع للغاية“، مضيفًا أن ”الحقيقة الصعبة، للأسف، وراء الأرقام هو أن أكثر من 70 في المائة من المرضى الذين ينتهي بهم الأمر في العناية المركزة غير محصنين ”.

ومع ارتفاع الحالات ومع كفاح الطاقم الطبي لمواجهة الوباء، اضطرت المستشفيات في جميع أنحاء البلاد إلى إلغاء العمليات غير الحرجة.

وحذر خبراء طبيون هولنديون من حالة ”Code Black“ ، حيث يحتاج الطاقم الطبي إلى اختيار المرضى الذين يجب علاجهم وأيهم لا يعالجون.

وعلى الرغم من أن البلاد لديها معدل تطعيم مزدوج بنسبة 72 في المائة، يتم إدخال ما معدله 47 مريضًا في العناية المركزة يوميًا، وفقًا للوكالة الهولندية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (RIVM).