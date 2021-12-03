المغرب يمنع المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية بسبب "أوميكرون"

قررت الحكومة المغربية، مساء الجمعة، منع إقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا ”أوميكرون“، وذلك بعد السماح بإقامتها منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الحكومة المغربية في بيان لها، إنه ”استنادًا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، تقرر منع جميع المهرجانات، والفعاليات الثقافية والفنية“.

وجددت الحكومة المغربية، دعوتها للمواطنين، إلى ”الانخراط القوي في الحملة الوطنية للتلقيح، ومواصلة الالتزام المسؤول، والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة، ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية في بلادنا“.

وكان منع إقامة هذا النوع من الفعاليات، خلال الفترة منذ آذار/ مارس 2020، وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، تسبب في أضرار مالية لشريحة كبيرة من العاملين في هذا القطاع.

ورغم أن المغرب لم يعلن حتى الآن عن اكتشافه لأي حالة إصابة بالمتحور ”أوميكرون“، إلا أنه حرص على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهته، وعلى رأسها إغلاق أجوائه.

وأعلن المغرب، نهاية الأسبوع الماضي، تعليق كافة الرحلات الجوية لمدة أسبوعين لمواجهة ”التفشي السريع للمتحور الجديد من فيروس كورونا، أوميكرون“.

وقالت السلطات حينها، إن هذا القرار، جاء ”للحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب في مجال محاربة الجائحة“.

وسجل المغرب، يوم الجمعة، 151 إصابة بفيروس كورونا، مع تسجيل حالتي وفاة.

وتأتي هذه الإجراءات التي يتخذها المغرب، والعديد من دول العالم، رغم أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أنه ”لا داعي للذعر“.

وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثن، الجمعة، إن متحور أوميكرون ”شديد العدوى، لكن يجب ألا يشعر الناس بالذعر بسببه“.

وأضافت سواميناثن في تصريحات لها، يوم الجمعة: ”إن التعامل الصحيح هو التأهب والحذر وليس الذعر في مواجهة المتحور الجديد“.

وتابعت: ”نحن بحاجة للتأهب والحذر، لا الذعر، لأننا في وضع مختلف عما كنا عليه قبل عام“.

وأشارت إلى أن ”ظهور المتحور الجديد، أمر غير مرحب به، لكن العالم مستعد على نحو أفضل نظرًا لصنع لقاحات منذ بداية الجائحة“.