"النشرة الحمراء" يتصدر قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على نتفليكس

أصبح فيلم ”النشرة الحمراء“ Red Notice وهو من بطولة الممثل والمصارع الأمريكي دواين جونسون أكثر الأفلام مشاهدة في تاريخ شركة نتفليكس، بتفوقه على فيلم آخر من بطولة الممثلة الأمريكية ساندرا بالوك.

وقالت ”نتفليكس“ في بيان لها، إن فيلم ”Red Notice“ لدوين جونسون وريان رينولدز، هو الآن أكثر الأفلام مشاهدة في تاريخ الشركة.

وأشارت إلى أن الفيلم حقق 328.8 مليون ساعة مشاهدة حتى الآن، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي حققه فيلم ”Bird Box“ للمثلة بالوك وهو 282 مليون ساعة.

وأوضح البيان أن ما يقارب من 50 % من إجمالي مشتركي ”نتفليكس“ شاهد فيلم جونسون حتى الآن، متجاوزا الرقم القياسي المسجل سابقًا في 18 يومًا فقط، على عكس فيلم“Bird Box“ الذي استغرق 4 أسابيع.

ولفتت الشبكة، إلى أن الفيلم هو من بطولة جونسون وريان رينولدز وغال غادوت وأنتجته شركة Johnson’s Seven Bucks Productions، مشيرة إلى أنه ظهر لأول مرة على موقع البث في الشبكة في وقت سابق من هذا الشهر، وانه لا يزال ضمن أفضل 10 أفلام على المنصة في 94 دولة.

وبحسب الشبكة يروي فيلم ”Red Notice“ قصة محقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الذي يلعبه جونسون، والذي يجب أن يشترك مع أخطر لص فني في العالم (رينولدز) في سرقة جريئة من أجل القبض على أكثر المجرمين المطلوبين وهو الدور الذي تلعبه غادوت، وتم عرض الفيلم أيضًا في دور العرض في نهاية الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمسلسلات، حقق المسلسل الكوري الجنوبي ”لعبة الحبار“ رقما قياسيا في المشاهدة في تاريخ ”نتفليكس“، التي توقعت في وقت سابق أن يحقق لها المسلسل عوائد تصل إلى نحو 900 مليون دولار العام الجاري.

وكانت ”نتفليكس“، قد أعلنت أن المسلسل قد حاز أعلى نسبة من المشاهدة في تاريخ الأعمال الأصلية التي أنتجتها مشيرة إلى أن عدد متابعي المسلسل وصل إلى 111 مليونا، محطما الرقم القياسي للمشاهدات على الشبكة.

وتدور أحداث المسلسل، الذي يتكون من تسع حلقات، حول متنافسين يمرون بضائقة مالية ويقررون ممارسة ألعاب أطفال شعبية لكن بعواقب مميتة، وذلك سعيا منهم للحصول على جائزة تقدر بنحو 38 مليون دولار.