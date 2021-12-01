أستراليا بإكسبو دبي.. إبداع يمثل ثقافات عديدة موحّدة

وضعت أستراليا شعار مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي، الجاري، بعنوان ”الحلم بالسماء الزرقاء“، حيث تقدم أعمالا فنية مميزة تجسّد تنوعها الثقافي، وتعرض ضمن فعالياتها وأنشطتها، أحدث صناعتها، ورؤيتها المستقبلية لتحقيق معايير الاستدامة.

مجسم السحابة

أنشأت شركة bureau^proberts الأسترالية للهندسة المعمارية، الجناح الأسترالي في منطقة التنقل بإكسبو دبي، من مواد قابلة لإعادة الاستخدام، إذ صنعت هياكله من الخشب الرقائقي ”هياكل خشبية من بضع طبقات“، سهلة التفكيك والطي.

وثبّت فريق المهندسين على سقف الهيكل الخشبي، مجسما يحاكي سحابة تراكمية كبيرة ”نوع من السحب تتميز بوجودها على ارتفاع منخفض بشكل عنقودي متراكم“.

وصنعوا المجسم الضخم الشبيه بسحابة كبيرة تحوم فوق الجناح، من ألواح ألمنيوم عمودية، مدمجة بعدد هائل من عناصر متباينة الأحجام، وذلك في طريقة تحاكي تَشكل السحب الحقيقية من سلسلة قطرات مائية.

واستخدم الفريق الهندسي نوعا من الطلاء كوسيط لتمثيل السحب كأشكال ثلاثية الأبعاد.

وعند المساء يتوهج مجسم السحابة من خلال شاشة عرض متحركة ليحاكي البرق، ويعكس مشهدا تمثيليا للسماء في يوم أسترالي ماطر.

وهدف فريق المهندسين المعماريين من تصميم شكل المبنى، ليمثل سمة من سمات المناظر الطبيعية الأسترالية المتنوعة وهي ”السحب التراكمية“.

كما وتشير العناصر الهيكلية لمجسم السحابة، وإمكانية استخدامها كمظلة بين ضيوف إكسبو 2020، إلى الدلالة على الحياة الأسترالية باعتبارها موطنا لثقافات متعددة موحدة.

مبنى مستدام

التزمت أستراليا في إنشاء جناحها بالمعرض العالمي، بتطبيق معايير الاستدامة، من خلال تصميمه من مواد مستدامة قابلة لإعادة الاستخدام.

كما زودت الجناح بتقنية توفير المياه، والتي تتيح تتبع استخدام المياه في الوقت الحقيقي في جميع أنحاء المبنى.

أستراليا في 20 دقيقة

من خلال المشاركة في رحلة غامرة في الجناح الأسترالي، سيتعرف ضيوفه على قصة تنوع أستراليا، واكتشافاتها واختراعاتها، وكيف تخلق الفرص لتقريب الثقافات معا، لمستقبل جماعي أفضل.

وتبدأ الرحلة عند مدخل الجناح الأسترالي، حيث يضم جداريات فنية وتصاميم جرافيك، تتخللها صور لأطفال ومبتكرين أستراليين.

وفي الداخل يقدم مسرح مقبب مشاهد مرئية شاملة تحيط بالزائر من جميع الزوايا، إذ تتيح له التعرف على الحياة الأسترالية، من خلال لقطات سريعة مدتها 20 دقيقة.

ويعرض المسرح التفاعلي، مقاطع صور وفيديو لنبذة عن القطاعات الأسترالية من الزراعة والفنون والثقافة والتعليم والصحة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة والسياحة.

ويتضمن العرض معرض ”حلم النجوم“ حول القصص الأسترالية للابتكار والفضاء.