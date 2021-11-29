إكسبو دبي.. لاوس تحافظ على إرثها بدمجه مع الابتكار

تمتلئ جمهورية لاوس بمعالم طبيعية وتراثية، تتنوع ما بين المعابد القديمة وكهوف الأحجار الجيرية، والشلالات المتدفقة، كما تشتهر بصناعة الحرير، الذي يصنف كأجمل المنسوجات الحريرية على الإطلاق، حيث تعرض خلال مشاركتها في ”إكسبو 2020 دبي“، قيمة تراثها، وكيف تحافظ عليه بأساليب فريدة، تدمج بين مهاراتها القديمة والتقنيات المبتكرة.

ويعبر ”جناح لاوس“ في منطقة التنقل بـ“إكسبو دبي“، من خلال فعالياته العديدة، عن الاحترام العميق لماضي البلاد مع استمرار التقدم نحو المستقبل، وذلك تحت شعار ”الحرير والقطن: السعي لتحقيق الاستدامة“.

وكشف منظمو الجناح عن مدى نجاح الدولة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال العمل على تطوير قطاعاتها الزراعية والتجارية والسياحية، مع التركيز على تعزيز نمو إرثها الثقافي في صناعة الحرير والقطن والدور الذي تلعبه النساء المحليات في تطوير هذا المجال.

دمج التقاليد بالتطور

تعكس دولة لاوس رؤيتها في ”إكسبو 2020″، من خلال مزج التقنيات القديمة والمهارات الموروثة أبا عن جد، مع الأساليب الحديثة القائمة على تقنيات مستدامة، وتهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي للبلد، مع مواكبة التطور.

اكتشاف لاوس

يسلط جناح لاوس الضوء على الدور الخاص الذي تلعبه صناعة الحرير والقطن منذ العصور القديمة، وحتى الفترة الحالية، وكذلك تطوير التقنيات الحديثة، لإنتاج تلك المنسوجات مع الحفاظ على المهارات والممارسات التقليدية لهذه الحرفة.

وبإمكان الزوار استكشاف العديد من الأنماط والأساليب المميزة في صناعة تلك المشغولات، حيث سيحظون بفرصة الحصول على منسوجات وسلع أخرى من متجر ”الجناح“، التي تنفرد في صناعتها لاوس، وذلك كهدايا تذكارية.

ويمكنهم كذلك التعرف على كيفية دمج مهارات في الزراعة تعود لـ 1000 عام مع أساليب حديثة في ممارسة هذه الحرفة.

ويمكن لضيوف الحدث العالمي التعرف على جمال الطبيعة في لاوس، من خلال فعالياتها المتنوعة، التي تقدم خلالها صورة عن طبيعتها، ومن خلال تقديم عروض لرقصاتها التقليدية على أنغام الموسيقى الشعبية التي تعزف باستخدام الآلات التقليدية اللاوسية، ومن بينها رقصة ”الحرير والقطن تاي سوم“، التي تعبّر عن حياة سكان مقاطعة هوافان الشمالية في لاوس، الشهيرة بإنتاج الحرير والقطن.