أكسسوارات خاصة لتجميل الإبل لأول مرة في السعودية‎‎

أعلن نادي الإبل في السعودية، عن عدد من الأكسسوارات التي يتوجب توفرها في الإبل التي ستشارك في عروض لاختيار الأجمل بينها خلال أكبر مهرجان لحيوان الصحراء ستشهده البلاد يوم الأربعاء القادم، في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة.

ونشر النادي الحكومي الذي يشرف على خطط الرياض لتطوير منافسات الإبل وتنظيمها، أسماء وصور الأكسسوارات ضمن دليل يتوجب على ملاك الإبل المشاركين في مسابقات ”المزايين“ الالتزام بها.

ومن بين الأكسسوارات التي سيشاهدها جمهور النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ”السفاسف“، وهي أشبه بورود ملونة مصنوعة من الخيوط، تتدلى من جوانب الناقة، و ”الخرج“ وهو جيب قماشي مطرز يشبه الحقيبة البسيطة.

كما أقر النادي زياً موحداً لرعاة الإبل الذين سيرافقونها في عروض المهرجان، تم فيها اختيار اللون البني بتدرجاته، مع عصبة يتم فيها شد رأس الراعي.

وقوبلت الخطوات الجديدة بترحيب من عشاق الإبل الذين قال عدد منهم إن فرض أكسسوارات للإبل وزي موحد للرعاة، ينتقل بالمهرجان نحو مزيد من التنظيم والاحترافية.

واستخدام الأكسسوارات أمر شائع عند ملاك الإبل، ويقوم بعضهم بتزيينها بالحلي الذهبية، خاصةً تلك التي يبلغ سعرها ملايين الريالات، لكن خطوة نادي الإبل الجديدة نظمت عملية التجميل بالأكسسوارات في دليل محدد.

ودأب النادي على تنظيم عالم الإبل من خلال ترقيمها واختيار أسماء لها ومنع خضوعها لعمليات تجميل ودعم الملاك والمربين بجانب تنظيم العديد من مسابقات السرعة والمزايين بجوائز كبيرة تبلغ ملايين الريالات في مهرجان الملك عبدالعزيز الأشهر بين فعاليات الإبل.

وحافظ سكان البادية في المملكة، على علاقتهم بالجمال، في تقليد متوارث منذ القدم، عندما كانت الإبل وسيلة التنقل الرئيسية في الصحراء، ومصدراً للغذاء الشحيح من خلال حليبها ولحومها، ولم تغرهم مظاهر الحياة الحديثة في المدن الكبرى.

لكن الاهتمام الرسمي الذي توليه الحكومة السعودية للإبل في السنوات الماضية، من خلال تنظيم مسابقات بجوائز مليونية، جذب هواة جددا لامتلاك وتربية حيوان الصحراء، بما في ذلك لاعبو كرة القدم ومشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، انضموا أخيراً لعالم الإبل.

وتنبئ تلك التغييرات والتطويرات المتلاحقة في عالم الإبل، بتحوله لهواية ورياضة وفعالية شعبية تستهوي جمهوراً كبيراً، بما في ذلك سكان المدن الذين اعتادوا على تشجيع فرق كرة القدم، حيث سيلاحقون نجومهم في مسابقات الإبل، فيما ستكتسب تلك المسابقات جمهوراً أكبر مع انضمام مشاهير من عالم الفن لها أيضاً.

ويبلغ سعر بعض الإبل التي تمتلك مواصفات جمالية تؤهلها للفوز بمسابقات المزايين، مثل حجم الوجه وشكله وحجم الشفاه، ملايين الريالات، وسط فرض عقوبات تتضمن الغرامة والحرمان على من يتورطون بإخضاع إبلهم لعمليات تجميل محظورة لتعزيز فرصهم بالفوز بجوائز المسابقات الكبيرة.

ويقام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في منطقة تسمى الصياهد الجنوبية، وتقع على بعد ١٤٠كيلومترا شمال شرق الرياض، ويفوق مجموع جوائزه المئة مليون ريال، بينما يحظى باهتمام رفيع المستوى في المملكة، ويحضر حفله الختامي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجانب قادة وزعماء من دول عربية وأجنبية.