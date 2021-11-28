باكستان تقدم في إكسبو دبي دفائن غير مكتشفة

يشكل جناح باكستان في منطقة الفرص بمعرض إكسبو 2020 دبي، لوحة فنية ضخمة، تحكي قصة البلد الآسيوي، أكثر بلدان العالم تنوعا على الصعيد العرقي والمناخي والجغرافي، والذي عكس ذلك على تنوعها الثقافي.

كنز خفي

تهدف باكستان من مشاركتها في إكسبو دبي إلى إبراز ثروات البلاد، ولا سيما تلك غير المكتشفة، أمام المجتمع العالمي في إكسبو دبي، من تنوع ثقافي، ووجهة استثمارية كبيرة، وفرص عمل محتملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في عرض إبداعي تحت شعار ”الكنز المخفي“.

ويصطحب الجناح الباكستاني ضيوف إكسبو 2020، في تجربة ثرية عن حضارة البلد، والتي تبرز صورتها الإيجابية كدولة مسالمة.

الواجهة

تتميز واجهة جناح باكستان، بشكلها الجاذب الاستعراضي، حيث دشنها فريق من الفنانين التشكيليين من باكستان، من مواد بناء مرنة، تحتوي على 24000 قطعة متعددة الحجم واللون.

من ناحيته، أوضح الفنان التشكيلي رشيد رنا، أبرز المشاركين في تدشين الواجهة، أن تصميم واجهة الجناح مستوحى من الحياة في باكستان.

تحفيز الحواس

أنشأ الفنانون التشكيليون، التصميم الداخلي للجناح المكون من أربعة طوابق، من فنون مرئية متعددة تحفز الحواس، حيث يضم بين أقسامه أنشطة كثيرة، تتنوع ما بين الحرف اليدوية النابضة بالحياة، إلى نبذة عن مشروع باكستان لزراعة 10 مليارات شجرة، وكذلك ثقافة الضيافة الباكستانية القائمة على التقاليد التاريخية والدينية.

كما ويقدم فعاليات عن إمكانيات باكستان غير المستغلة بالتالي:

قصص نجاح

يعرض الجناح الباكستاني قصص نجاح لنحو 20 شركة باكستانية ناشئة في تكنولوجيا المعلومات، تظهر إمكاناتها ومهاراتها للجمهور العالمي؛ بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم رواد الأعمال في باكستان.

بوابة اتصال عالمي

كشفت فعالية في الجناح الباكستاني، عن إطلاق مبادرة من مجلس تكنولوجيا المعلومات في إقليم البنجاب الباكستاني PIT، لبوابة اتصال عالمي باسم Startup Punjab، حيث تهدف إلى أن تكون حلقة وصل بين الشركات الباكستانية الناشئة وبين أصحاب المصلحة الدوليين، لتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الوطني، وتوسيع بصمة باكستان في مشهد ريادة الأعمال العالمية.

وعرض منظمو الفعالية في المعرض الدولي، فيلما وثائقيا من PITB، يسلط الضوء على إمكانيات تكنولوجيا المعلومات في إقليم البنجاب الباكستاني.