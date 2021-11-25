السماء "تمطر ذهبا" في الجناح التشيكي بإكسبو دبي

تسيطر التماثيل الزجاجية البراقة على مشهد الجناح التشيكي في المعرض العالمي إكسبو دبي 2020، حيث يشكل الزجاج معالمه الرئيسية، بهدف إيصال رؤية التشيك حول عالم الابتكار والتكنولوجيا.

ويضم الجناح التشيكي سلسلة أعمال فنية زجاجية تبرز أفكاراً مبتكرة، تحفز على الاكتشاف وإثارة العديد من التساؤلات.

المطر الذهبي

عندما يزور ضيوف ”إكسبو دبي“ جناح التشيك في منطقة الاستدامة، سيقابلون في الصالة الرئيسية مشهدا مهيبا لتركيب زجاجي مع أنظمة مصابيح إنارة، بعنوان ”المطر الذهبي – Golden Rain“، حيث يجسد قطرات أمطار وهمية تتدفق من السقف إلى الأرض.

ويستحضر المجسم فكرة شعار دولة التشيك في ”إكسبو 2020″، وعنوانه ”إنتاج الماء من الهواء“.

زجاج مصقول

كما يضم المعرض الخاص بالجناح التشيكي أكبر تمثال زجاجي في العالم من نوع الزجاج المصقول، ويسمى تمثال ”فينوس“ Vlastimil Beránek.

تماثيل مغطاة بالبلاستيك

يقدم المعرض أعمالا زجاجية فريدة، مغطاة بشكل جزئي بالبلاستيك، حيث تهدف هذه التماثيل إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الكارثة البيئية الوشيكة الناجمة عن تلوث محيطات العالم.

ويضم المعرض عملا فنياً متموجا، يسمى أمواج منطقة ”Darkov“ التشيكية.

وكذلك منحوتة العشاق الزجاجية ”Lovers“، التي وضعت على شرفة سطح الجناح التشيكي في المعرض.

الماء جوهر جناح التشيك

يعتبر الماء العنصر الأساسي لأهداف جناح التشكيك في المعرض الدولي، حيث يتم إنتاجه من الهواء، ثم يخترق ويوحد جميع أجزائه.

ويتألف مبنى الجناح من نظام إطار فولاذي، يبدو مثل سحابة في السماء، حيث تم تغليفه بمادة بوليمير ”بلاستيك مقوى بالألياف الزجاجية“، تتميز بمقاومة التأثيرات المناخية.

ويشير مفهوم إنشاء الجناح إلى أساس نظام المورد الشمسي للأرض والماء، الذي يتمثل بمقدرته على تحويل الهواء إلى ماء، واستزراع المناطق الصحراوية.

ربط رقمي

يدعم تكوين جناح التشيك الشعار الرئيسي لمعرض إكسبو دبي 2020 ”تواصل العقول“، حيث يعمل كواجهة شبكة اتصال تتيح للزوار ”التصفح الرقمي“ بأي طريقة وبأي مكان داخل أقسام الجناح.

ويدمج جميع المباني رقميا في وحدة اتصال واحدة. وعلى سبيل المثال، يمكن ربط المطعم الخاص بالجناح التشيكي رقميًا، مع الصالة المركزية، أو قاعة مؤتمرات لأنظمة الوسائط المتعددة.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة إكسبو 2020 دبي، كأول معرض إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تحت شعار: ”تواصل العقول وصنع المستقبل“.

وبدأ المعرض من الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسيمتد حتى الـ31 من شهر آذار/مارس لعام 2022، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج دولة الإمارات.