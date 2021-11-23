الجناح البريطاني في إكسبو دبي.. الابتكار من أجل المستقبل

يمتد جناح المملكة المتحدة على مساحة 3417 مترا مربعا في منطقة الفرص بمعرض إكسبو 2020 دبي، تحت شعار ”الابتكار من أجل مستقبل مشترك“.

ويركز الجناح على عرض ابتكارات بريطانية تهدف إلى تغيير العالم في المستقبل نحو الأفضل.

وتتنوع هذه الابتكارات ما بين أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، والطعام، والأزياء من مصادر مستدامة.

تنوع ثقافي

وصُمم الجناح البريطاني بأنظمة مستدامة من أخشاب الغابات النمساوية والإيطالية، مع مصابيح LED مصممة في بلجيكا ومنتجة في الصين، وكذلك خوارزميات ذكاء اصطناعي مطورة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لإبراز التنوع الثقافي ببريطانيا.

رسالة الاختراق

ويأتي شكل جناح بريطانيا من وحي مشروع الفيزيائي البريطاني ستيف هوكينج بعنوان ”رسالة الاختراق“، أطلقه في عام 2017.

ويهدف للبحث عن حياة ذكية خارج كوكب الأرض في الكون اللامتناهي، بوضع خطة لنقل رسائل محتمل أن تصل إلى سكان الفضاء باستخدام اتصالات لاسلكية.

ودعا مشروع هوكينغ آنذاك، الناس من جميع أنحاء العالم إلى التفكير في موضوع رسالة يرغبون في إيصالها إذا واجهوا حضارات متقدمة في الفضاء الخارجي، وصلت إلى كوكب الأرض.

وبناءً على مشروع هوكينج، سيسمح جناح المملكة المتحدة لضيوفه بالمساهمة في كتابة رسالة جماعية، حيث سيتم عرضها ضمن فعالياته.

الحياة بالمستقبل

ويقدّم الجناح البريطاني لمحة عن الملابس المستقبلية، في فعالية عنوانها ”في المستقبل.. ماذا سنرتدي؟“، حيث تتضمن الفعالية سلسلة عروض أزياء، تُبرز مستقبل الأقمشة المستدامة.

ويستضيف كذلك مؤتمرا عنوانه ”في المستقبل.. كيف سنسافر؟“ حيث بدأ الجمعة الماضي، ويستمر إلى اليوم الثلاثاء.

وانضم إلى المؤتمر خبراء الصناعة، لاستكشاف كيف يمكن نقل الأشخاص والسلع والموارد في جميع أنحاء العالم، وكيف يمكن للتكنولوجيا والابتكار دفع وسائل النقل نحو مستقبل أكثر استدامة.

كما عرض منظمو الحدث، سيارة Mono، أول سيارة خارقة قانونية للطرق في العالم، من شركة بريجز أوتوموتيف وهي الشركة البريطانية لتصنيع السيارات الخارقة.

من جهتها، قالت لورا فولكنر مديرة جناح المملكة المتحدة في معرض إكسبو 2020 دبي: ”يوفر جناح بريطانيا في الحدث العالمي، منصة مثالية لعرض المبتكرين الرائدين في بريطانيا، بمجال النقل، واستضافة مؤتمرات عالمية حول كيفية جعل السفر أكثر استدامة في المستقبل، والحد من الأثر البيئي للسفر“.