الكويت.. "عائلة عدنان" تعتذر بعد انتقادات لاذعة طالت فيديو موجه للأطفال

اعتذرت عائلة كويتية مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، عن مقطع فيديو حديث تم نشره في منصاتها بعد موجة انتقادات لاذعة طالت الفيديو الذي يقول كثير من منتقديه إنه يحث على التبذير والإسراف.

وينشر عدنان وزوجته بشاير وأطفالهما، مقاطع فيديو في حسابات باسم العائلة في مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة في الغالب للأطفال، وتستقطب ملايين المشاهدات.

لكن أحدث فيديو تم نشره من قبل العائلة، قوبل بردود فعل سلبية، حيث يدخل الأطفال في تحدٍ تم فيه رمي كميات كبيرة من رقائق البطاطا وأطعمة أخرى، وهو ما أثار الانتقادات.

ويقول كثير من الأهالي، إن الفيديو يحث الأطفال على عدم الحفاظ على النعمة (الطعام)، والإسراف والتبذير في الأطعمة، بينما ينتشر الفقر في كثير من البلدان، بما في ذلك دول عربية يشاهد أطفالها الفيديو المثير للجدل.

ونشر المدون الكويتي أحمد الميموني مقطع الفيديو المثير للجدل على حسابه في تويتر، وكتب منتقداً ”ياخي اتق الله العالم يموت جوع وعطش وأنت قاعد تلعب مع عيالك بالنعمة ومتابعينك ملاين من الاطفال…“.

ياخي اتق الله العالم يموت جوع وعطش وانت قاعد تلعب مع عيالك بالنعمة ومتابعينك ملاين من الاطفال… ﴿ ولا تُبذر تبذيرا* إنّ المُبذرينَ كانُوا إِخوَان الشياطِين﴾ حسبي لله ونعم الوكيل #عائله_عدنان pic.twitter.com/If5YClWbJO — Ahmad Almutairi | احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) November 21, 2021

ووصلت الانتقادات للعائلة إلى حد الدعوة لإلغاء متابعة حساباتها، قبل أن يقوم الزوجين بحذف الفيديو ومن ثم الاعتذار عن نشره.

كما أكد الزوجين تقبلهما للانتقادات التي طالت الفيديو، وتعهدا بعدم بث جزء ثاني من التحدي ذاته بعد الانتقادات التي طالت الجزء الأول.

ويثير نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي عموماً، الجدل على الدوام بطبيعة المحتوى الذي ينشرونه، وسط اتهامات بالسطحية أو نشر معلومات مغلوطة، أو عدم احترام العادات والتقاليد، أو بث محتوى مسيء، وسط دعوات لسن مزيد من التشريعات الناظمة للنشر.

وينتمي عدد من أشهر نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إلى دول الخليج، فيما يتنوع المحتوى الذي يتابعه الملايين عبر قنوات وحسابات في يوتيوب وإنستغرام وغيرها، بين اليوميات والرياضة والتحديات والمعلومات وعالم الموضة والمكياج.

وتجلب تلك القنوات لأصحابها عوائد مالية ترتبط بعدد المشاهدات والتفاعل من قبل المتابعين مع ما يتم نشره فيها، في تحول فرضته التقنية وتوفر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.