جدل بعد زغاريد "السلطانة" في استقبال وزير سعودي (فيديو)

أثار استقبال مغنية الأعراس الشهيرة في السعودية أم عائض المعروفة بـ“السلطانة“، لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي في مقر الوزارة، ردود فعل واسعة في أوساط النشطاء، الذين أبدوا استغرابهم من وجودها في مقر رسمي وترحيبها بالوزير وثنائها عليه في مشهد غير مألوف.

وحضرت أم عائض إلى مقر الوزارة لتبادر فور دخول الوزير إلى المبنى الرئيسي للوزارة بالترحيب به على طريقتها الخاصة والثناء عليه، تزامناً مع اليوم العالمي للرجل، دون أن يبدي أي من الموجودين اعتراضاً أو رد فعل على تصرفها هذا.

وتم توثيق استقبال أم عائض للوزير بمقطع فيديو، إلا أنه بمجرد تداول مقطع الفيديو عبر المنصات الإلكترونية، ثارت ردود فعل النشطاء الذين عبروا عن غضبهم واستنكارهم من وجود السيدة المعروفة بتواجدها في قاعات الأفراح بمقر حكومي في مشهد غير مألوف في دوائر المملكة الرسمية.

ورد مسؤولون في الوزارة على الجدل الذي أثاره وجود المغنية المشهورة، حيث ذكروا في حديث لصحيفة ”عكاظ“ المحلية، أن ”دعوة السيدة اجتهاد فردي من موظفة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بالوزارة، وستتم محاسبتها وفق الأنظمة“.

@Ahmed_S_Alrajhi إن كنت تعلم عن هذه المفاجأة مصيبة وإن كنت لاتعلم فالمصيبة أعظم والمستشار الذي أوحى بهذه الفكرة ربما هو ذاته صاحب أفكار #التوطين الغير فعال أكثرها

العاطلين والعاملين في أقل من درجاتهم العلمية بمراحل بازدياد وآخرتها محضرين #أم_عايض تزغرد في #وزارة_الموارد_البشرية!! https://t.co/09xNEggH48 — د. فهدة العريفي (@Dr_Fahdah_Arefi) November 22, 2021

ونقلت الصحيفة المحلية عن المغنية أم عائض قولها إن ”حضورها تم عقب التنسيق معها من قبل موظفة للمشاركة بالترحيب بالوزير احتفاءً بتعيينه، وإن التنسيق تم قبل 15 يوما من المناسبة، وإنها حضرت في الموعد المحدد وأدت مهمتها دون اعتراض من أحد“.

وأشارت إلى أنها ”لم تتقاض أي مبالغ مادية مقابل ترحيبها بالوزير، كما أنه تم الطلب منها من قبل مسؤولين في الوزارة حذف فيديوهات الاستقبال“، لكنها أبدت استغرابها من الاستنكار الذي قوبل به ترحيبها بالوزير، مبينةً أنها ”حاولت الاتصال بالموظفة التي دعتها للوزارة ونسقت معها بشأن الاستقبال إلا أنها لم ترد عليها“.

وأم عائض سيدة سعودية اتخذت من إحياء الحفلات المختلفة مصدراً للرزق، فقد ارتبط وجودها بحفلات الزفاف والتخرج وأعياد الميلاد واستقبال المواليد وغيرها من المناسبات التي تحرص على إحيائها والترحيب بالمتواجدين فيها بطريقة مرحة.

وسبق أن ذكرت في لقاءات إعلامية سابقة، أن ”عملها في البداية كان يقتصر على صب القهوة بالمناسبات ثم الدخول في الأفراح والرقص بطريقة لافتة، لتتهافت عليها لاحقاً طلبات من أصحاب المناسبات للترحيب بالضيوف، لتكتسب على إثرها شهرة واسعة“.