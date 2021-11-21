العثور على أسنان عملاقة لـ"سمك الميغالودون" في صحراء تشيلي

عثر فريق من الباحثين على العديد من الأسنان العملاقة، التي تعود لسمك قرش ”الميغالودون“ المنقرض في صحراء ”أتاكاما“ في تشيلي.

ووفقا لمجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، فقد تم اكتشاف الأسنان العملاقة لسمك القرش – الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ والذي يعتقد أنه عاش منذ 23 مليون سنة – في ”باهيا إنجليسا“، الواقع في صحراء أتاكاما قرب ساحل المحيط الهادئ شمال تشيلي.

وقال بابلو كويلودران، المدير التنفيذي لشركة ”أتاكاما للحفريات والتاريخ الطبيعي للبحوث والتقدم“: ”على الرغم من نهب صائدي الكنوز المنطقة، لا تزال لدى الدولة واحدة من أكبر المجموعات العلمية لأسنان الميغالودون في العالم“.

وبيّن كويلودران أن الميغالودون -الذي يعني اسمه أسنانًا كبيرة- كان إلى حد بعيد أكبر سمكة قرش على الإطلاق، وهو حيوان مفترس خارق يبلغ طوله ما بين 16 و 20 مترًا.“

وأضاف: ”توجد في منطقة أتاكاما رواسب أحفورية غير عادية، وفي الساحل، هناك بقايا من الفقاريات البحرية منذ حوالي 8 ملايين سنة (فترة النيوجين).“

وأشار إلي أن عمليات التعدين والنهب التي قام بها صائدو الكنوز قد أدت إلى بيع مئات الأسنان من الميغالودون وغيرها من القطع الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في السوق السوداء.

وتابع كويلودران قائلا: ”على الرغم من أن الحفريات في تشيلي محمية بموجب القانون، إلا أن واحدة من أكثر المناطق روعة، وهي تشكيل باهيا إنجليسا قد تعرضت للتدمير من خلال عمليات التعدين غير المنظمة والنهب من قبل صائدي الأحافير غير الشرعيين“.

وأضاف: ”وفقًا لإحصائيات غير رسمية، تم العثور على مئات من أسنان الميغالودون وبيعها في السوق الدولية، وأعيد بعضها إلى متحف الأحافير في مدينة كالديرا والمتحف التشيلي الوطني للتاريخ الطبيعي، ولذلك، لدينا بلا شك واحدة من أكبر المجموعات العلمية لأسنان الميغالودون في العالم.“

كيف وجدت أسنان حيوان بحري في وسط الصحراء؟

كشف ”كويلودران“ بأن العثور على الأسنان يتم لأن مستوى سطح البحر قد تغير على مدى ملايين السنين، ويمكن رؤية ذلك، ليس فقط في الحفريات البحرية الوفيرة الموجودة في الرواسب اليوم، ولكن أيضًا في الجيومورفولوجيا لهذا الجزء من الصحراء، حيث يمكننا رؤية المتنزهات الطبيعية، وهي مدرجات بحرية قديمة تشهد على تباين مستويات البحر.“

وأضاف: ”باختصار، انحسر البحر، لكن الأرض ارتفعت أيضًا نتيجة الزلازل وانغماس الصفائح، وهي ظاهرة نعرفها ونختبرها نحن التشيليون جيدًا.“

يذكر أن هذه الاكتشافات ليست جديدة، حيث ذكر عالم الطبيعة البريطاني الشهير وصاحب نظرية التطور، تشارلز داروين، أنه عثر على بعض أسنان الميغالودون خلال رحلته إلى تشيلي في عام 1835، كما قال كويلودران، في حين إن الاكتشافات الأخيرة قد قدرت العدد الإجمالي لأنواع أسماك القرش المختلفة الموجودة في المنطقة بـ25 نوعًا.

وأوضح ”كويلودران“ أنه ”في حالة أسماك القرش، لا يقتصر الأمر على الميغالودون فقط؛ فقد وجدنا مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا من أسماك القرش المنشار في المنطقة، والذي يضيف ما يصل إلى أكثر من 25 نوعًا مختلفًا من أسماك القرش التي تم العثور عليها في هذا القطاع.“

الصدفة

يبدو أن الكثير من هذه الاكتشافات كان بسبب الحظ المطلق، كما صرح كيلودران بأن كثيرا من هذه النتائج صدفة وليس وفقا للنشاط العلمي المنهجي“.

لكن من المرجح أن تخضع الاكتشافات المستقبلية لتخطيط أكثر دقة، بسبب الإنشاء الأخير لشركة ”أتاكاما للأحافير والتاريخ الطبيعي وأبحاث التقدم“.

وأضاف أن تداعيات اكتشافات أسنان الميغالودون في صحراء أتاكاما ضخمة بالنسبة للعلم، حيث إن ”الوفرة غير العادية لبقايا الميغالودون في هذا الجزء من الصحراء، الأمر الذي يفتح آفاقًا لمعرفة جديدة حول العديد من جوانب الحياة القديمة بينما يتعلق بهذا النوع الرائع.“

ويحتوي موقع باهيا إنجليسا أيضًا على وفرة من بقايا الأسماك العظمية والثدييات البحرية والطيور وحتى الزواحف، وجميع الإمكانات البحثية لفهم تطور تنوع كبير من سلالات مختلفة من الفقاريات البحرية عملاقة،“ وأشار كيلودران إلى أنه المطاف سينتهي بأسنان الميغالودون المكتشفة مؤخرًا في متحف، حيث سيتمكن الجمهور من مشاهدتها.

هل لا يزال الميغالودون موجودا؟

وحول ذلك التساؤل أجاب كويلودران قائلاً: ”بالطبع لا.. الميغالودون انقرض بسبب التغيرات المناخية المحتملة منذ حوالي مليوني سنة.. ومع ذلك، فإنه من الممكن دائمًا العثور على أنواع وحيوانات جديدة مرت دون أن يلاحظها أحد من قبل العلم، ولكن بطول 16 مترًا سيكون من الصعب جدًا عدم اكتشافها.“

وعلى الرغم من أن الميغالودون هو أكبر سمكة قرش في كل العصور، فقد يكون هناك وحش مفترس أكبر من نوع آخر قادر علي افتراسها.

وقال كيلودران: ”كان الميجالودون حيوانًا مفترسًا للغاية ربما كان على قمة السلسلة الغذائية.. ومع ذلك، تم العثور على أسنان من فقاريات بحرية أخرى، وهذه المرة حيتانيات مفترسة للغاية يمكنها منافسة هذا القرش“.

وأوضح: ”تسمى هذه المخلوقات بالحوتيات، وهي من أقارب حيتان العنبر ”الليفياثان“ وقد تم العثور على حفرياتها أيضًا على ساحل أتاكاما.“