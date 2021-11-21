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فنزويلا تسجل رقما قياسيا في غينيس لأكبر أوركسترا في العالم
تاريخ النشر: 21 نوفمبر 2021 2:59 GMT
تاريخ التحديث: 21 نوفمبر 2021 4:35 GMT

فنزويلا تسجل رقما قياسيا في غينيس لأكبر أوركسترا في العالم

قالت الحكومة الفنزويلية يوم السبت إن المنظومة الوطنية لأوركسترا الشباب والأطفال في البلاد المعروفة باسم "السيستيما" سجلت رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس لأكبر

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المصدر: فريق التحرير

قالت الحكومة الفنزويلية يوم السبت إن المنظومة الوطنية لأوركسترا الشباب والأطفال في البلاد المعروفة باسم ”السيستيما“ سجلت رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس لأكبر أوركسترا في العالم، إذ عزف 8573 موسيقيا مع بعضهم البعض.

وقبل أسبوع، عزف أكثر من 12 ألف موسيقي معا مقطوعة كلاسيكية لأكثر من خمس دقائق في مسعى منهم لتحطيم رقم قياسي روسي سُجل قبل عامين.

ويتألف الطاقم الفنزويلي من أطفال يبلغون من العمر 12 عامًا وبالغين من أعضاء الأوركسترا الرئيسية في البلاد، حيث قاموا بأداء المقطوعة التي قادها المايسترو أندريس أسكانيو البالغ من العمر 34 عامًا.

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وهنأ وزير الإعلام الفنزويلي فريدي نانيز الموسيقيين يوم السبت في كلمة بثها التلفزيون الرسمي.

وتضمن البث تسجيلا لخبيرة موسوعة غينيس للأرقام القياسية سوزانا رييس وهي تعلن أن الموسيقيين الفنزويليين نجحوا في تسجيل رقم قياسي جديد بعد أن عزفوا مقطوعة لا مارش سلاف للموسيقار بيتر تشايكوفسكي لأكثر من خمس دقائق.

وخلال البث، أظهر الرئيس نيكولاس مادورو شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية التي تشير إلى أن ”السيستيما“ حطمت الرقم القياسي بأروكسترا من 8573 موسيقي.

وقال المسؤول المكلف بإعطاء الحكم على الشاشة خلال حفل أقيم في مقر ”سيستيما“: ”أستطيع أن أؤكد أن هذه المحاولة كانت ناجحة ، مبروك موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر أوركسترا“.

وقال إدواردو مينديز ، مدير هذا البرنامج المؤلف من مليون عضو في جميع أنحاء البلاد ، وسط التصفيق: ”إنه عمل فذ ، ليس فقط للنظام ، ولكن للبلد“.

كان الرقم القياسي السابق لأوركسترا من 8097 موسيقيا عزفوا معا في سان بطرسبرج بروسيا.

وتقتضي الشروط عزف الموسيقيين في آن واحد دون تبادل الأشخاص أو إعارة آلاتهم لعازفين آخرين.

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ولم ترد موسوعة غينيس للأرقام القياسية حتى الآن على طلبات للتعقيب.

تضم ”السيستيما“ في صفوفها 350 ألف طفل وشاب يعزفون في شبكة من 180 أوركسترا.

وهنأ السفير الروسي لدى فنزويلا ، سيرجي ميليك باغداساروف ، الذي حضر حفل الاحتفال بهذا الرقم القياسي ، البلاد على فوزها ”المستحق“.

وقال الدبلوماسي في الحدث الذي بثه التلفزيون الحكومي ”نعلم جميعًا أن الرقم القياسي السابق يخص روسيا ، والآن هو إنجازها ، لكننا نشارك هذا النصر بكل سرور“.

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