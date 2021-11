فنزويلا تسجل رقما قياسيا في غينيس لأكبر أوركسترا في العالم

قالت الحكومة الفنزويلية يوم السبت إن المنظومة الوطنية لأوركسترا الشباب والأطفال في البلاد المعروفة باسم ”السيستيما“ سجلت رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس لأكبر أوركسترا في العالم، إذ عزف 8573 موسيقيا مع بعضهم البعض.

وقبل أسبوع، عزف أكثر من 12 ألف موسيقي معا مقطوعة كلاسيكية لأكثر من خمس دقائق في مسعى منهم لتحطيم رقم قياسي روسي سُجل قبل عامين.

ويتألف الطاقم الفنزويلي من أطفال يبلغون من العمر 12 عامًا وبالغين من أعضاء الأوركسترا الرئيسية في البلاد، حيث قاموا بأداء المقطوعة التي قادها المايسترو أندريس أسكانيو البالغ من العمر 34 عامًا.

وهنأ وزير الإعلام الفنزويلي فريدي نانيز الموسيقيين يوم السبت في كلمة بثها التلفزيون الرسمي.

وتضمن البث تسجيلا لخبيرة موسوعة غينيس للأرقام القياسية سوزانا رييس وهي تعلن أن الموسيقيين الفنزويليين نجحوا في تسجيل رقم قياسي جديد بعد أن عزفوا مقطوعة لا مارش سلاف للموسيقار بيتر تشايكوفسكي لأكثر من خمس دقائق.

وخلال البث، أظهر الرئيس نيكولاس مادورو شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية التي تشير إلى أن ”السيستيما“ حطمت الرقم القياسي بأروكسترا من 8573 موسيقي.

