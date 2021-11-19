برنامج الغذاء العالمي يتحدى ماسك ويعلن خطة تفصيلية لإنفاق "أموال التبرع"

أعلن مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة خطة لإنفاق 6.6 مليار دولار لمكافحة الجوع في العالم في رد مباشر على تعليقات لأغنى رجل في العالم ايلون ماسك، بأنه مستعد للتبرع بمبلغ 6 مليارات دولار إذا كانت هناك خطة توضح كيفية إنفاق المبلغ.

وأعلن ديفيد بيزلي الخطة في تغريدة على شبكة ”تويتر“ الأسبوع الجاري، توضح كيف ستنفق الأمم المتحدة ما قيمته 6.6 مليار دولار من الوجبات لإطعام أكثر من 40 مليون شخص في 43 دولة ”على شفا المجاعة“، وبالتالي تجنب ما يسميه برنامج الأغذية العالمي ”كارثة“ تلوح في الأفق.

وفي الوثيقة التي نشرها بيزلي يقترح برنامج الأغذية العالمي تخصيص 3.5 مليار دولار لشراء وتسليم الغذاء مباشرة، ومليارين دولار ”للقسائم النقدية والغذائية“، وإنفاق 700 مليون دولار أخرى لإدارة برامج الغذاء الجديدة التي ”تتكيف مع الظروف داخل البلد“، وتضمن ”وصول المساعدة إلى أكثر الفئات ضعفا“، بينما ستُستخدم حوالي 400 مليون دولار أخرى في ”إدارة العمليات والمساءلة“ وتنسيق سلسلة التوريد.

وكتب بيزلي قائلا: ”العالم يحترق… حذرت مرارا من العاصفة القادمة بسبب وباء كورونا والصراعات والصدمات المناخية، والآن ارتفاع تكاليف سلسلة التوريد العاصفة هنا الآن وأزمة الجوع باتت ملحة وغير مسبوقة لكن يمكن تجنبها.“

وأضاف مخاطبا ماسك:“لقد طلبت مني خطة واضحة ورسالة مفتوحة ها هي، نحن مستعدون للتحدث معك وأي شخص آخر يكون جادًا في إنقاذ الأرواح.“

ولفتت شبكة ”سي ان ان“ التي أوردت التقرير، إلى أن الجدال بين بيزلي وماسك بدأ الشهر الماضي عندما ناشد مدير برنامج الغذاء المليارديرات بالتبرع بجزء صغير من ثروتهم لاطعام 40 مليون جائع في العالم، وخص بدعوته أغنى شخصين في العالم وهما ماسك رئيس شركة ”تسلا“ للسيارات الكهربائية، وجيف بيزوس رئيس شركة ”أمازون“ الأمريكية.

وفي تغريدة الأسبوع الماضي رد ماسك قائلا:“إذا كان بإمكان برنامج الأغذية العالمي أن يصف بالضبط كيف ستحل 6 مليارات دولار مشكلة الجوع في العالم، فسوف أبيع أسهمي في شركة تسلا الآن وأقوم بتقديم المبلغ، لكن يجب أن تكون العملية بشفافية مفتوحة المصدر حتى يرى الناس على وجه التحديد كيف يتم إنفاق الأموال“.

ورد بيزلي على تغريدات ماسك، مؤكدا له أن الأنظمة موجودة للشفافية والمحاسبة وأضاف:“بالنسبة لي حتى الدخول في هذه المحادثة هو تغيير قواعد اللعبة لأنه ببساطة، يمكننا الإجابة على أسئلته، ويمكننا وضع خطة واضحة، ويسعدنا الرد على أي شيء وكل شيء يطلبه، أتطلع إلى إجراء هذه المناقشة معه لأن هناك أرواحا معرضة للخطر“.