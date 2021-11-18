"إكسبو دبي".. قاعة "الكيبولان" تعرض فنون المطبخ الأفريقي (صور)

يستضيف معرض إكسبو 2020 دبي قاعة طعام باسم ”الكيبولان“، وهو اسم أفريقي قديم يعني ”أم البشرية“ أو ”جنة عدن“، حيث تعرض دول من جميع أنحاء العالم أطباقها الوطنية، مما يتيح للزوار فرصة تذوق المأكولات التقليدية والمتخصصة من أكثر من 200 منفذ مختلف.



وتعرض في قاعة ”الكيبولان“ ثقافة الموسيقى الحديثة من جميع أنحاء القارة الإفريقية، وكذلك فنون الطبخ الحديث في إفريقيا، حيث تتيح للزوار فرصة تذوق مأكولات من المطبخ الإفريقي المثالي من الأغذية والوجبات السريعة والمشروبات، وذلك من خلال أساليب فنية متعددة، وهي:

7 طهاة محترفين

يدير المطابخ في صالة ”الكيبولان“ 7 من أعلام الطباخين في إفريقيا، برئاسة الطاهي ألكسندر سمولز.



عدسة تصوير الطعام

تعرض قاعة الطعام الإفريقية في معرض ”إكسبو دبي“ ثقافة الطعام الإفريقي من خلال كاميرا بعدسة تصوير ملونة خاصة بالطهي، حيث تنقل الزوار في رحلة إلى مشاهدة تنوع أطباق البلدان في إفريقيا.



تتميز كل منضدة في صالة ”الكيبولان“ بتصميم مفاهيمي يختلف عن الآخر، وذلك تكريماً لكل مطبخ وشيف يشارك في صالة الطعام، ومنطقة أصول أطباق الطعام في إفريقيا.

منافذ أطعمة

تستضيف قاعة ”الكيبولان“ 10 منافذ طعام تقدم كل منها قائمة مأكولات إفريقية مختلفة، ومن بينها مطعم لوجبات باكالهو ”سمك القد غير المملح“.



مطاعم أخرى

مطعم ”أفرو ستريت إيتري“، الذي يقدم الوجبات السريعة في غرب إفريقيا، ومن أشهر أطباقه لفائف خبز تشباتي الصغيرة على الطريقة الأوغندية المحشوة بلحم البقر أو الخضار بالكاري.

مطعم ”Bar Cane“ للحلوى، حيث يشتهر هذا المطعم في إفريقيا بتقديم ما يوصف بأفضل أنواع الكعك في العالم.

مطعم ”Chicken Coop“ ويختص بصنع وجبات الدجاج المشوي والمقلي، بإشراف الطبّاخ ألكسندر سمولز.



وأشار الطبّاخ سمولز إلى أن كلاً من الطعام والموسيقى يعتبران عاملين أساسيين في الثقافة الإفريقية، حيث الطعام الأفريقي متنوع مثل بلدان ومجتمعات قارة إفريقيا، مبينًا أنه ”مع ذلك لا يزال انتشاره ناقصًا في العالم“.

وأشار سمولز إلى أن قاعة الطعام ”الكيبولان“ في المعرض العالمي إكسبو تقدم فرصة لعرض التنوع الثري الذي يجعل المطبخ الأفريقي فريدًا من منطقة إلى أخرى، حيث ترحب بالزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف غنى القارة الأفريقية وتذوق المأكولات والنهكات فيها.