وفاة الإعلامية المصرية شيرين دويك إثر أزمة صحية مفاجئة

توفيت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، الإعلامية في التلفزيون المصري، شيرين دويك، إثر أزمة صحية مفاجئة.

ونعت صفحة ”ماسبيرو الأصل“، المعنية بنشر أخبار الهيئة الوطنية للإعلام في مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، الإعلامية الراحلة، وكتبت: ”الإعلامية الزميلة شيرين دويك في ذمة الله“.

وكشفت الصفحة، في المنشور، أن سبب وفاة دويك، هو تعرضها لجلطة في الشريان التاجي، بعدما شعرت بألم مفاجئ.

وفي منشور لاحق، أوضحت الصفحة أن ”الجلطة كانت في الشريان التاجي الخلفي بعدما شعرت بألم في المعدة، ليتم تشخصيه بأنه قولون ثم موت مفاجئ أثناء النوم“.

وأضافت أن ”وفاة الإعلامية شرين الدويك مثلت صدمة في التلفزيون المصري، الذي يعيش ليلة حزينة“.

ونعت الإعلامية في التلفزيون المصري شيرين إدريس، زميلتها الراحلة، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع ”فيسبوك“، قائلة: ”أسبوع الأحزان في ماسبيرو.. بعد رحيل المذيعة القديرة مها حسني، تلحق تلحق بها الزميلة شيرين دويك، بعد يومين“.

فيما نشرت الإعلامية المصرية ميرفت المليجي، صورة زميلتها الراحلة وعلقت بالقول: ”ربنا يرحمها، هو وحده يعلم بما ألم بها من أوجاع وما مرت به في ساعتها الأخيرة“.

وأضافت: ”ادعوا لها بالرحمة.. وربنا يصبر أبناءها وأهلها.. وخلوا بالكوا من صحتكم، الدنيا فعلا صغيره وكل يوم بتصغر أكتر“.

من جانبه، نعى الإعلامي المصري محمد بدوي، زميلته الراحلة وكتب عبر فيسبوك: ”خبر حزين وصادم.. الزميلة العزيزة الخلوقة الراقية شيرين دويك في ذمة الله.. كانت نعم الأخت لي ولزوجتي التي عملت معها لسنوات طويلة في برنامجها جناب السفير“.

ورحلت شيرين الدويك عن عمر يناهز 46 عاما، وهي آخر دفعة التحقت بالتلفزيون المصري في عهد وزير الإعلام المصري الراحل صفوت الشريف، حينما انضمت لمبنى ”ماسبيرو“ عام 1998، وكانت من أهم المذيعات على شاشة القناة الأولى المصرية.

من أشهر البرامج التي قدمتها المذيعة الراحلة شيرين الدويك ”معالي السفير“ على القناة الأولى المصرية، كما عملت في شبكة قنوات ”art“.