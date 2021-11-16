تونس.. جدل واسع بسبب أغنية على قيس سعيد

أثار مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأطفال في نادٍ للموسيقى وهم يردّدون أغنية تتغنّى بالرئيس التونسي، قيس سعيد ، جدلا واسعا في تونس واستنكارا لما تم توصيفه ”باقحام الأطفال في المعارك السياسبة“.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، ووجهوا انتقادات حادة لأستاذ الموسيقى الذي قام بتصوير الفيديو.

وسخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من كلمات الأغنية التي تقول ”جاءنا رجل نظيف.. برفق قال لنا.. ليس هنالك ما يخيف.. قيس سعيد .. رئيس فريد

قيس سعيد … رئيس شديد ”

وقال الناشط السياسي، عبد الوهاب الهاني، في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ”عيب في حق الديمقراطية وجريمة في حق الطفولة أن يتم توظيف براءة الأطفال في كورال المدعو سيدي سامي“.

وأضاف عبد الوهاب الهاني في تدوينته “ طريقة فجة لتدمير قيم المواطنة والجمهورية لدى الناشئة عبر ترسيخ الشخصنة ودكتاتورية الفرد.. على المسؤولين وجمعيات حماية الطفولة استنكار الانتهاك الجسيم لبراءة وحياد الأطفال“.

وجاء في تدوينة الهاني “ على وزير التربية ووزيرة المرأة والطفولة معاقبة صاحب الكورال صاحب الأفكار الهدامة للطفولة وللديمقراطية.. وعلى رئيس الجمهورية التبرأ رسميا وعلنيا ممن يريدون ان يصنعوا منه صنما ودكتاتورا والانتكاس بتونس إلى الشخصنة المقيتة ”.

وقال الناشط بالمجتمع المدني، زياد مزغني ، في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“ قيس سعيد …رئيس فريد.. بأسرع مما نتخيل عدنا إلى مربع الرداءة ”.

وأضاف زياد مزغني في تدوينته“ الأطفال مساكين، تم استخدامهم في ممارسات التقرب من فخامة الرئيس.. سحقا“.

وقال الناشط ، عبد الرزاق لحبيب، في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“ من سيّد الأسياد يا حبيبي يا بورقيبة يا غالي

إلى قيس سعيد رئيس فريد ، قيس سعيد رئيس شديد.. ”.

وعلق الناشط بالمجتمع المدني، عمار الجماعي ، على الفيديو في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا “ أين أنتم.. من تدعون الدفاع عن انتهاك الطفولة بشعارات الحرية؟. ”.

وجاء في تدوينة نشرها الناشط بالمجتمع المدني، هيكل حمدي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “ انشاء الله قيس سعيد يكون في مستوى حلم الأطفال الملائكة ويستطيع أن يخلص البلاد من الأمراض ”