عالم آثار إيراني: العرب يسبقوننا في البحث عن الآثار في مياه الخليج

أقر عالم آثار إيراني بأن دول الخليج العربي تسبق بلاده في البحث عن الآثار في مياه الخليج، معتبرا أن إمكانات دول الخليج سوف تقودها قريبا لاكتشاف آثار تحت المياه.

وقال عالم الآثار الإيراني حسين توفيقيان، الإثنين، ”إن الدول العربية في الخليج قد سجلوا مرحلة متقدمة في مجال الآثار على الأرض، حتى أعلنوا عن دخولهم في مجال البحث عن الآثار تحت المياه“.

وأضاف توفيقيان، في تصريحات لوكالة ”ايلنا“ الإيرانية، أن ”السعودية اشترت سفينة أبحاث تزن ألف طن وقامت باستثمارات ضخمة في مجال البحث عن الآثار بمياه الخليج، كما أن قطر بصدد شراء سفن بحثية كبرى وإجراء أبحاث في إطار البحث عن الآثار تحت مياه الخليج“.

وأشار عالم الآثار الإيراني إلى أن ”دول الخليج العربي لم تزل الستار حتى الآن عن اكتشافاتها المهمة، ولكننا قطعا سوف نشهد قريبا وربما في الأشهر المقبلة تداول أنباء مهمة في هذا الخصوص من قبل الدول العربية“.

واعتبر ”أن استمرار الوضع على هذا المنوال سيجعلنا نرى تقدم العرب في مجال البحث عن الآثار، في حين أن إيران لا تملك أمرا بشأن البحث عن الآثار في سواحل الخليج سوى الحديث“.

وأوضح توفيقيان أن إيران لم تسجل تقدما في مجال البحث عن الآثار تحت المياه، معتبرا ”أننا قطعا أغفلنا جزءا مهما من تاريخنا“.

وتؤكد تقارير دولية أن دول الخليج العربي بذلت جهوداً كبيرة للاهتمام بقطاع الآثار عبر رعاية الأماكن الأثرية في مدنها والحفاظ عليها، من خلال تخصيص جهات رسمية لمتابعتها، وإعداد بنية تحتية من طرق ومرافق في الأماكن المؤدية إليها.

وتملك دول الخليج العربي مجموعة من الآثار التاريخية القديمة التي تعود إلى آلاف السنين، وتعبر عن حضارات مختلفة.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أشهر المعالم الأثرية لدول الخليج على مواقع التراث العالمي التابعة لها؛ وذلك لأهميتها التاريخية، وتوثيقها كأماكن يمكن أن يذهب السياح والمهتمون بالآثار إليها.

ومؤخرا، اكتشفت بعثة إماراتية للآثار كنزا أثريا من العملات في إمارة الشارقة، يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، عثرت البعثة المحلية التابعة لهيئة الشارقة للآثار، سبتمبر الماضي، على دراهم فضية نادرة تعود إلى فترة الخلافة العباسية، إضافة إلى فلس واحد من النحاس.