الصين.. الكشف عن أول حديقة عامة مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد

كشف مركز المؤتمرات والمعارض العالمي في مدينة شينزين الصينية، عن حديقة مطبوعة ثلاثية الأبعاد تبلغ مساحتها الإجمالية 5523 مترا مربعا، بمعدل تخضير 88%.

واستخدمت شركة ”أدفانسد إنتليجنت كونستركشن تكنولوجي“ تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج المنحوتات والمقاعد وأحواض الزهور والجدران، وفقا لما ذكر موقع ”كمبيوتر هوي“ الإسباني.

وتمكنت الشركة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد من إتمام بناء الحديقة، التي تتكون من أكثر من 2000 قطعة من الخرسانة، في شهرين ونصف فقط، وبجزء بسيط من تكلفة طرق البناء التقليدية.

وقال شو ويغو، الأستاذ في كلية الهندسة المعمارية بجامعة تسينغهوا، الذي قاد فريق الدعم الفني: ”يمكن أن تؤدي هذه التخفيضات في التكاليف والوقت والموظفين والمواد، إلى تقليل تكاليف الإنتاج الإجمالية بنسبة تصل إلى 30%“.

وأضاف أنه ”مقارنة بالخرسانة المسلحة، تعد الطباعة ثلاثية الأبعاد غير مكلفة نسبيا، حيث إن مرحلة محاكاة البناء ستحل المشكلات الفنية مسبقا وتوفر طريقة البناء المثلى“، وفق تعبيره.

وتؤدي نسبة كبيرة من تكاليف البناء إلى ارتفاع تكاليف العمالة بسبب نقص العمالة الماهرة، لكن التكنولوجيا القائمة على الروبوتات، تُمكن العاملة من أن تكون أكثر إنتاجية، ما يُترجم إلى وظائف أكثر كفاءة ووقت إنشاء أقل وتوفير في التكلفة.

وتوفر تقنيات البناء الروبوتية، مثل الخرسانة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، للعمال بيئة عمل أكثر أمانا وصحة لأن الروبوت يقوم بالأعمال الشاقة المتكررة.

ولا تحتاج المواد المطبوعة ثلاثية الأبعاد إلى صب الخرسانة، التي عادة تكون مع مواد من الخشب وتُهدر بعد الاستخدام، لكن هذه الطريقة تقوم بطباعة الخرسانة فقط في الأماكن المطلوبة والمحسوبة بوساطة خوارزمية، ما يقلل من استخدام الأسمنت.

ويمكن الحصول على الرمال التي تشكل ما يقرب من 50% من الخرسانة محليا، ما يوفر تكاليف النقل وانبعاثات الكربون المرتبطة بالنقل.

وتستخدم تقنية الطباعة الفريدة من ”AICT“، نظام ذراع روبوتية معياري خفيف الوزن من ستة محاور بدلا من نظام جسري ثلاثي المحاور التقليدي الثقيل وواسع النطاق، لتنتج أشكالا أكثر تنوعا وانسيابية دون أي تكلفة إضافية.

ولا تقصر فوائد التكنولوجيا الثورية على أولئك الذين يتطلعون لبناء منازل جديدة، حيث تسمح عملية إنشاء الطباعة ثلاثية الأبعاد بإنشاء أعمال عامة بتكلفة مخفضة بدرجة كبيرة لمتوسطي الدخل.

وستكون المدن والبلدات قادرة على بناء حدائق عامة جذابة ومناطق ترفيهية أخرى بجزء بسيط من السعر المعتاد، كما ستكون الحكومات المحلية قادرة على بناء مرافق ترفيهية حيوية بتكلفة معقولة في الأحياء والمجتمعات المحرومة من الخدمات، وتوفير الفوائد الصحية التي يكون الجمهور في حاجة ماسة لها.