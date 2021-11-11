القطعة المفضلة للملكة إليزابيث.. تعرف على قصة أغلى قلادة في العالم

تمتلك الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا أغلى قلادة في العالم، والتي تلقتها كهدية من حاكم حيدر أباد الذي كان يعتبر أحد أغنى الأشخاص في العالم.

وأشارت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية إلى أن الملكة البالغة من العمر 95 عاما أُهديت القلادة العام 1947 أي قبل نحو 5 سنوات من توليها العرش.

وذكرت الصحيفة أن نظام حيدر أباد أرسل إليها الهدية بمناسبة زفافها إلى الأمير فيليب الذي توفي في أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر ناهز 99 عاما.

ونقلت الصحيفة عن خبيرة المجوهرات داينا بورومان مديرة التسويق في مؤسسة ”jewellerybox“ في لندن قولها إن قلادة ”نظام حيدر أباد“ تعتبر أغلى قطعة مجوهرات ملكية في العالم، إذ تبلغ قيمتها أكثر من 66 مليون جنيه إسترليني (90 مليون دولار).

وقالت بورومان ”كانت هدية زفاف للأميرة إليزابيث أرسلها نظام حيدر أباد، أحد أغنى الناس في العالم، يُقال إن نظام حيدر أباد طلب من محلات كارتييه السماح للعروس باختيار أي شيء ترغب فيه من مجموعاتها، وإن إليزابيث اختارات تاجًا بثلاثة دبابيس من الزهور الكريمة إلى جانب ما نعرفه الآن باسم قلادة نظام حيدر أباد“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من كون القلادة القطعة المفضلة للملكة إلا أنها أعارتها مرات عدة في السنوات الأخيرة لكيت مدلتون زوجة الأمير وليام حفيد الملكة، مشيرة إلى أن ”كيت“ شوهدت في عدد من المناسبات وهي ترتدي القلادة.

وقالت بورومان إن القلادة تحتوي على عشرات الماسات المرصعة بالبلاتين، وإن الملكة ارتدتها في العديد من المناسبات قبل تتويجها ملكة بريطانيا العام 1952.

وأضافت ”بالطبع قطعة بهذه القيمة بعيدة المنال تماما عن البريطاني العادي الذي يتعين عليه أن يعمل لأكثر من 2000 عام ليحصّل ثمن هذه القطعة“.

وأوضحت الصحيفة، أنه إلى جانب ثمنها الباهظ يحتوي عقد ”نظام حيدر أباد“ على عدد من الأحجار الكريمة ذات الأشكال المختلفة ويتميز بجمال تصميمه.

وقال ”بول هيرد“ رئيس المزادات الفاخرة في مؤسسة ”John Pye Luxury ”تتكون تلك القلادة من 13 ماسة مقطوعة بأحجار الزمرد على شكل كمثرى وسلسلة من 38 طوقا مفتوحا من الخلف بقطع بريانت مع مجموعة متألقة بيضاوية الشكل، إذن فليس من المستغرب أن تختار إليزابيث هذه القطعة الرائعة من المجوهرات“.