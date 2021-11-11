جناح فيتنام في إكسبو دبي.. منزل فاخر مليء بالعجائب

يبدو جناح دولة فيتنام في المعرض العالمي إكسبو 2020 دبي، منزلا دافئا، يزخر بتصاميم فاخرة، تعكس من خلاله حضارتها وفنونها، وتفتح كذلك نافذة للزوار يمكنهم من خلالها القيام بجولة افتراضية داخل الحياة الفيتنامية.

تراث غني وفرص سخية

يحمل جناح دولة فيتنام الممتد على مساحة 850 مترا مربعا، في إكسبو دبي، شعار ”تقطير الماضي وتشكيل المستقبل“، وذلك لإبراز أن تاريخها عبارة عن مفترق طرق ثقافي وتجاري، وكيف أصبحت الآن أكثر استعدادا لتبني مبادرات التعاون والتواصل على نطاق عالمي.

ويتحدث كل جزء في الجناح الفيتنامي عن الحياة في فيتنام، ليسرد قصة أمة ذات تراث غني ومليء بالإمكانيات والفرص.

أعمال فنية

يتميز مدخل جناح فيتنام بعمل فني سحري من 800 قبعة مخروطية، معلقة في السقف بشكل مدهش.

ويضم بين أروقته فن ”منمنمات“ من 18 عملا فنيا لمنحوتات ولوحات فنية، حيث أنشأها فنانون فيتناميون معاصرون، نسخة عن معالم أصلية سياحية وأعمال فنية عالمية.

الموسيقى التقليدية

يمكن لزوار جناح فيتنام العزف على بعض الآلات الموسيقية الفيتنامية التقليدية مثل:

موسيقى K’long put :

وهي آلة نقر موسيقية ذات ألواح خشبية متدرجة في الطول، حيث يتم العزف عليها بمطرقتين خشبيتين صغيرتين.

وتشتهر هذه الموسيقى عند شعب باهنار في فيتنام.

موسيقى ترونج T’rung:

آلة موسيقية خشبية تقليدية يستخدمها سكان جاراي وأهالي باهنار في المرتفعات الوسطى بفيتنام، وتستخدم بشكل خاص لدى الفرق الموسيقية الشعبية.

الزي التقليدي

يعرف الثوب الوطني الفيتنامي باسم Ao da، وهو عبارة عن سترة طويلة، يمكن لكلا الجنسين ارتداؤها، خلال المناسبات الرسمية لإحياء تراثهم، والاستمتاع ببعض من تقاليدهم.

ولكن عادة ما ترتديه النساء بعدد أكبر.

رحلة إلى فيتنام

بإمكان زوار جناح فيتنام الاستمتاع بتجربة إجراء جولة افتراضية عبر تكنولوجيا الواقع الافتراضي، إلى أجمل معالمها السياحية.

ويمكنهم كذلك خلال الرحلة الافتراضية، استكشاف منتجات فيتنام والتي تأتي ضمن حملة تروج لها الحكومة الفيتنامية لتشجيع الفيتناميين على الإنتاج والابتكار، تحت شعار ”صنع في فيتنام“ ”Make-in-Vietnam“.

منتجات فيتنام

تضم المنتجات الفيتنامية الأقمار الصناعية الصغيرة PicoDragon ، والتي صنعها مركز فيتنام الوطني للأقمار الصناعية، وأرز ST25 ”وهو أول نوع من أنواع الأرز الفيتنامي يحصد لقب أفضل أرز في العالم“، وأحذية رياضية مصنوعة من بقايا القهوة، وزجاجات بلاستيكية معاد تدويرها.