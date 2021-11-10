البرتغال في إكسبو دبي.. فنون تقليدية وإرث حضاري

يحتفل جناح دولة البرتغال في إكسبو 2020 دبي، بإرثه الحضاري والثقافي، مفتخرا باللغة البرتغالية التي تعتبر واحدة من أكثر اللغات تحدثًا في العالم.

وبحسب ما ذكره موقع EIN Presswire، فإن أكثر من 260 مليون شخص من سكان البرتغال المحليين ومن حول العالم، يتحدثون اللغة البرتغالية.

ورأى لويس هنريك رئيس منظمة AICEP التابعة للحكومة البرتغالية، المختصة بتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في البلاد، أن إكسبو دبي هو المكان المثالي للترويج الخارجي للصورة الحقيقية عن البرتغال.

ووضعت البرتغال في القسم المخصص لها في إكسبو 2020، شعارا بعنوان ”العالم في دولة واحدة“، حيث أبرزت ذلك من خلال تنظيم فعاليات عن التنوع والشمولية والتعاون والابتكار، التي تجسد رؤية البرتغال حول مستقبل أكثر استدامة.

ويقدم جناح البرتغال كذلك ضمن فعالياته أفكارًا مختلفة تجسد ثقافتها، التي تتضمن أماكنها الطبيعية، وتاريخها وإرثها الحضاري وعاداتها وتقاليدها.

أبرز أحداث جناح البرتغال

لافتات تجسّد دولة واحدة

دشن جناح البرتغال في واجهته الأمامية لافتات لصور وجوه أشخاص من أعراق مختلفة، للتعبير عن التنوع والشمول، ولتسليط الضوء على فكرة ”الكوسموبوليتية“، التي تقترح إنشاء حكومة عالمية للبشرية جمعاء.

التجارة والابتكار

كما سلط الجناح البرتغالي الضوء خلال فعالياته، على حملة ”صنع في البرتغال“ العالمية، التي تروج للشركات والعلامات التجارية البرتغالية، وما توفره من أعمال تجارية، ومصانع لإنتاج مواد مستدامة.

الفن والتراث

أبرز جناح البرتغال كذلك، مجموعة من الفنون التقليدية والتراث الوطني، حيث يعرض فن بلاط سيراميك يشتهر بالبرتغال ويسمى ”أزوليجو“، كما قدم عروضاً للرقصات والأزياء الشعبية التقليدية، على أنغام الموسيقى البرتغالية فَادُو، التي يعود ظهورها في البرتغال إلى أوائل القرن التاسع عشر.

ثقافة الطعام

يعرض الطبّاخ البرتغالي تشاكال، الأكلات الشعبية وثقافة فنون الطهي في البرتغال، وذلك من خلال مطعم اللوسيتانو الذي يديره في إكسبو دبي، وحظيت الأكلات الشعبية البرتغالية، بإعجاب الزوار بفضل مطعم الطاهي تشاكال، الذي تم تصنيفه ضمن أفضل 10 مطاعم في حدث إكسبو العالمي 2020.