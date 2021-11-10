5 أعمال فنية في إكسبو دبي تغير مفهوم البيئة المحيطة

عند زيارة إكسبو 2020 دبي، سيطلع الزوار على الكثير من أعمال الفنون التشكيلية، التي تم تصميمها ببراعة فائقة، حيث تكشف عن مفاهيم حديثة في كيفية تغيير مفهوم البيئة المحيطة، وفقا لموقع I Lobo You.

1- تمثال كِمِّير

أنشأت الفنانة التشكيلية الكويتية منيرة القادري تمثالاً عملاقاً لمخلوق قديم ظهر في الأساطير الإغريقية ويسمى ”كِمِّير“.

ويستحضر التمثال فكرة رؤوس حفر آبار النفط المستخدمة بالعصر الحالي، وهو متقزح اللون ويتميز سطحه المتلألئ بتعدد ألوانه التي تتغير أثناء النهار حسب مستوى الضوء.

كما يوحي التمثال إلى القشرة الداخلية لصدف رخويات يُسمى ”عرق اللؤلؤ“، في إشارة لمهنة قديمة للغوص في مياه الخليج بحثا عن اللؤلؤ، والتي كانت سائدة في فترة ما قبل اكتشاف النفط.

2- لوحة تيرّابوليس

صمم هذه اللوحة الرقمية الفنان السعودي أيمن زيداني.

وأنشأ زيداني وهو فنان متعدد التخصصات في الفنون المرئية، عمله الفني تيرّابوليس، باستخدام خوارزمية رقمية في عملية محاكاة تعكس الحياة من منظور مواز، لعرض العلاقة بين البشر والعالم الرقمي.

3- ركيزة تمثال

أما الفنانة الإماراتية شيخة المزروع فصممت منحوتة فنية لركيزة رخامية، تستخدم بشكل شائع كداعمة تحف وتماثيل، ضمن فنون العمارة في واجهة المباني.

وهدفت المزروع، وهي مختصة بالفنون الجميلة، من وراء عملها الفني هذا، تغيير مفهوم عمل ركيزة التماثيل، واستخدامها بشكل منفصل في الفن العام.

وأنشأت منحوتة الركيزة من رخام مدينة كرارا الإيطالية وهو ”نوع من الرخام الأبيض أو الأزرق والرمادي يستخدم في أعمال النحت والديكور“.

4- منحوتة الوسائد

بدورها تشتهر الفنانة الإماراتية عفراء الظاهري بإنشاء أعمال فنية مستوحاة من البيئة المحيطة، حيث صممت تركيبة فنية مذهلة لمجسم يحاكي الوسائد، ويقع بجوار جناح الإمارات في إكسبو.

وأنشأت الظاهري منحوتة الوسائد من الرخام، حيث هدفت من وراء التصميم لدمج مفاهيم متنوعة حول التراث الإماراتي، إضافة إلى ألعاب الأطفال التقليدية، مع الإبداع الفني.

وصنعت أجزاء شكل المجسم من وحي تصميم الوسائد الإماراتية التقليدية، وعملت على تركيبه على غرار لعبة الأطفال ”قلعة من الوسائد“.

5- مجسم التكوين

ويستضيف جناح الاستدامة – تيرّا، المجسم المفاهيمي ”التكوين“، والذي يستكشف العلاقة بين الأشكال الهندسية والأشكال الطبيعية.

وأنشأت الفنانة الإماراتية المختصة بالفن المفاهيمي زينب الهاشمي مجسم ”التكوين“، لتلخيص رسالة حول“ تعايش البشر مع الطبيعة في وئام“.

وتستضيف دولة الإمارات إكسبو 2020 دبي، كأول معرض إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا، تحت شعار: ”تواصل العقول وصنع المستقبل“.

وبدأ المعرض من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وسيمتد حتى 31 آذار/ مارس 2022، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج دولة الإمارات.